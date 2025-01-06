قائد الجيش ومدير المخابرات ووزير الخارجية في تركيا .. ما الدلالات ؟

02:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715860 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة -

اعتبر أستاذ العلوم السياسية محمد القطاطشة أن زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، لتركيا اليوم الاثنين، بأنها حدث استثنائي يحمل رسائل هامة لجميع دول الإقليم ، خاصة مع ارتباط هاتين الشخصيتين مباشرة مع جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاعه على كافة المستجدات في ملف الأمن القومي . اضافة اعلان





وقال القطاطشة لـ "الوكيل الإخباري" بأن الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية تأتي عادةً في إطار متابعة الأحداث سياسيا مع دول الجوار أو دول العالم ، لكن هذه الزيارة الحساسة لرئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات العامة تأتي في إطار توحيد الجبهات في المنطقة بالتزامن مع الأحداث غير المسبوقة في الشرق الأوسط خصوصاً في فلسطين ، والتغيّرات في سوريا.



ولفت أن هذه الزيارة المعلنة تأتي بعد تحييد الدور الإيراني في المنطقة عبر نفيها من سوريا على يد إدارة العمليات العسكرية وتقزيمها في لبنان عبر الاستهداف المباشر لقادة حزب الله الذي جرى خلال الشهور الماضية.



القطاطشة يرى بأن الزيارة تؤكد على الرؤية الاستباقية لدى المسؤولين في الأردن عن ملف الأمن القومي والحفاظ على المصلحة الوطنية الأردنية ، وهي مؤشر جديد على أن صانع القرار يرغب في إطلاع الشارع الأردني على حساسية المرحلة المقبلة وأهمية الالتحام الوطني والتعاضد من أجل الاستمرار في الاستقرار الوطني وتجنب الصفيح الملتهب الذي يقبع عليه الشرق الأوسط حالياً .



وبين بأن ما يسخن المنطقة هو ما تقوم به حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ، والتي تنتظر على أحر من الجمر أن يستلم ترامب مقاليد الحكم لتنفيذ رؤيتها المعلنة في ملف تهجير أهالي الضفة ، خاصة في ظل المواجهة الفلسطينية الفلسطينية ، والتي تشير إلى معرفة السلطة الفلسطينية باقتراب التخلي عنها ، وهو ما دفعها لقيادة مواجهة وحصار على مخيم جنين لتغيير المفاهيم لدى ترامب والاحتلال معاً عن أهمية تواجد السلطة في الضفة .



وأشاد القطاطشة بالحراك السياسي والأمني الأردني واستقراء المستقبل وتحييد المخاطر قبل تضخمها ، وهو ما يُحسب لجلالة الملك عبدالله الثاني بتحركاته السياسية والأمنية فيما يحمي مصالح الأردن ويحفظ استقرار المملكة.