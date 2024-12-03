 
الثلاثاء 2024-12-03 03:30 م
 

قائمة ترفيعات وإحالات مرتقبة في الأمن العام - اسماء

مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
الثلاثاء، 03-12-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية رجح مصدر مطلع ان تصدر اليوم قائمة ترفيعات وإحالات في الامن العام .

اضافة اعلان

 

وبحسب ما علم موقع الوكيل الاخباري  ستضم القائمة ترفيع عمداء إلى رتب ألوية وإحالتهم إلى التقاعد وهم:

اللواء تامر المعايطة.

اللواء سالم الشماسين.

اللواء جهاد القضاة

 

وكانت مصادر  رجحت لموقع الوكيل الاخباري في وقت سابق  أن يُجري مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تنقلات واحالات قريبة بين عدد من كبار الضباط في مديرية الامن العام وذلك بعد قرار مجلس الوزراء مؤخرا بإحالة عدد من الضباط الى التقاعد .

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه وجهاء عشيرة حداد وعشائر أبناء أريحا بالأردن

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض بمسيرته وثابت على مواقفه ومدافع عن قضايا أمته

ا

عربي ودولي برلماني أوكراني يتهم زيلينسكي بإهدار فرصة إبرام معاهدة سلام

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع

ا

عربي ودولي سفير فرنسا لدى سويسرا يضغط على برن لإرسال أسلحتها إلى أوكرانيا

ت

عربي ودولي أوكرانيا تؤكد رفضها أي بديل للعضوية في "الناتو"

مديرية الأمن العام

أخبار محلية 8 تنبيهات من مديرية الامن العام

قصف على منازل المدنيين في غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,502 والإصابات إلى 105,454 منذ بدء العدوان

تعبيرية

خاص بالوكيل العمال: تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتباراً من 01-05-2025 بعد إقراره



 




الأكثر مشاهدة