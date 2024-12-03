قائمة ترفيعات وإحالات مرتقبة في الأمن العام - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح مصدر مطلع ان تصدر اليوم قائمة ترفيعات وإحالات في الامن العام .

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وبحسب ما علم موقع الوكيل الاخباري ستضم القائمة ترفيع عمداء إلى رتب ألوية وإحالتهم إلى التقاعد وهم:



اللواء تامر المعايطة.



اللواء سالم الشماسين.



اللواء جهاد القضاة