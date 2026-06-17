الأربعاء 2026-06-17 04:49 ص

قبل انطلاق المواجهة .. تعرف على سلاح النشامى "السري" لمواجهة النمسا

قبل انطلاق المواجهة .. تعرف على سلاح النشامى "السري" لمواجهة النمسا
قبل انطلاق المواجهة .. تعرف على سلاح النشامى "السري" لمواجهة النمسا
 
الأربعاء، 17-06-2026 03:43 ص
الوكيل الإخباري-   كشف الكابتن والمدرب الوطني عثمان الحسنات، عن أبرز ملامح الخطة التي قد يعتمد عليها المنتخب الأردني في مواجهته المرتقبة أمام منتخب النمسا، ضمن افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم، والتي قد تضمن النقاط الثلاث للنشامى والخروج بنتيجة إيجابية.اضافة اعلان


وأكد الحسنات في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"  أن “السلاح السري” للنشامى يبدأ من الصلابة الدفاعية والتنظيم العالي الذي ميّز المنتخب في مشاركاته الأخيرة، سواء في بطولة كأس أمم آسيا أو كأس العرب، مشيراً إلى أن الانضباط التكتيكي سيكون حجر الأساس أمام قوة المنتخب النمساوي.

وأضاف أن التعامل مع الكرات الثابتة دفاعياً سيكون عاملاً حاسماً في اللقاء، من خلال التركيز العالي والتمركز الجيد للحد من خطورة المنتخب النمساوي في هذا الجانب، في ظل امتلاكه عناصر تجيد استغلال مثل هذه المواقف.

وشدد الحسنات على أهمية التنويع في الأسلوب الهجومي عبر اللعب على الأطراف، وتمركز رأس الحربة بشكل جيد لاستغلال الفرص، وسرعة توزيع اللعب بين منتصف الملعب والهجوم، واستغلال أنصاف الفرص، مؤكداً أن هذه التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في مباريات بهذا الحجم.

كما أشار إلى ضرورة تجاوز ما وصفه بـ“حمى البدايات”، أي الربع ساعة الأولى من المباراة، والتي عادة ما تشهد ضغطاً عالياً من الخصوم في البطولات الكبرى، مؤكداً أن الثبات الذهني سيكون مفتاح العبور الآمن في بداية اللقاء.
 
 


gnews

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