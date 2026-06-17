قبل انطلاق المواجهة .. تعرف على سلاح النشامى "السري" لمواجهة النمسا

وأكد الحسنات في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري" أن “السلاح السري” للنشامى يبدأ من الصلابة الدفاعية والتنظيم العالي الذي ميّز المنتخب في مشاركاته الأخيرة، سواء في بطولة كأس أمم آسيا أو كأس العرب، مشيراً إلى أن الانضباط التكتيكي سيكون حجر الأساس أمام قوة المنتخب النمساوي.
وأضاف أن التعامل مع الكرات الثابتة دفاعياً سيكون عاملاً حاسماً في اللقاء، من خلال التركيز العالي والتمركز الجيد للحد من خطورة المنتخب النمساوي في هذا الجانب، في ظل امتلاكه عناصر تجيد استغلال مثل هذه المواقف.
وشدد الحسنات على أهمية التنويع في الأسلوب الهجومي عبر اللعب على الأطراف، وتمركز رأس الحربة بشكل جيد لاستغلال الفرص، وسرعة توزيع اللعب بين منتصف الملعب والهجوم، واستغلال أنصاف الفرص، مؤكداً أن هذه التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في مباريات بهذا الحجم.
كما أشار إلى ضرورة تجاوز ما وصفه بـ“حمى البدايات”، أي الربع ساعة الأولى من المباراة، والتي عادة ما تشهد ضغطاً عالياً من الخصوم في البطولات الكبرى، مؤكداً أن الثبات الذهني سيكون مفتاح العبور الآمن في بداية اللقاء.
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