قبل بدء العام الدراسي.. إقبال ضعيف على القرطاسية المدرسية

وأضاف الصفدي لـ "الوكيل الاخباري" ان سبب انخفاض الطلب يعود إلى ان بدء دوام طلبة المدارس الحكومية في منتصف الشهر الحالي في ظل ضعف القوة الشرائية لدى الأردنيين.
ويأمل أن يرتفع الطلب بعد بدء دوام طلبة المدارس الخاصة بـ 1/9.
وبين ، أن اسعار القرطاسية مستقرة في الأسواق، الأمر الذي من المتوقع أن ينعش حركة الإقبال على القرطاسية بداية الشهر القادم.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي 2025/2024 لطلبة المدارس الحكومية يوم غد ٍالأحد الموافق 2024/8/18 وفقا لوزارة التربية والتعليم.
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