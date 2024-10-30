قرار مرتقب باستمرار العمل بتثبيت أسعار الخبز في الأردن

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا خلال الفترة المقبلة باستمرار العمل بتثبيت أسعار الخبز، ولم تتضح بعد مدة التثبيت حيث يرجح أن تستمر حتى 2025/12/31. اضافة اعلان





ووفق المصادر فإن القرار يشمل أنواع الخبز الثلاثة الكبير والصغير والمشروح، وبحسب القرار السابق تبقى الأسعار كما هي بواقع 320 فلسا للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و400 فلسا لنوع "الكماج الصغير"، و350 فلسا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.



يشار إلى أن الحكومة السابقة قررت في تشرين الأول 2022 الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 2023/12/31، فيما قررت العام الماضي استمرار العمل بقرارها بتثبيت أسعار الخبز على أن ينتهي العمل بالقرار في 2024/12/31.



وكانت أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، أن مخزون الأردن من مادتي القمح والشعير آمن ومريح ويتجاوز الحدود الآمنة لكل سلعة، إذ يكفي مخزون القمح الاستهلاك المحلي 10 أشهر، في حين يكفي مخزون الشعير الاستهلاك المحلي نحو 8 أشهر.