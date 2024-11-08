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قرار مرتقب بتخفيض أسعار الفائدة في الأردن بمقدار 25 نقطة أساس

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 08-11-2024 12:46 ص

الوكيل الإخباري-   يترقب المقترضون الأردنيون قرار  البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض بمقدار 25 نقطة أساس.

ويأتي قرار البنك المركزي المرتقب للحفاظ على قوة الدينار الأردني وهوامش الصرف مع الدولار الأميركي.

 وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي مساء الخميس، خفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بواقع 25 نقطة أساس.

يشار إلى ان البنك المركزي قرر تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس في 22 أيلول/سبتمبر 2024.

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