قرار مرتقب يهم كافة المقترضين في الأردن

يأتي ذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بإبقاء سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%، وذلك في ثاني اجتماع له في 2025، وسط ترقب للقرارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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