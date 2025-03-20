قرار مرتقب يهم كافة المقترضين في الأردن

الوكيل الإخباري - من المرتقب أن يعلن البنك المركزي الأردني قراره بتثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.



يأتي ذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بإبقاء سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%، وذلك في ثاني اجتماع له في 2025، وسط ترقب للقرارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وفي نهاية العام الماضي، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%.



