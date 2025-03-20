الخميس 2025-03-20 08:56 ص
 

قرار مرتقب يهم كافة المقترضين في الأردن

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أرشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 08:01 ص

الوكيل الإخباري - من المرتقب أن يعلن البنك المركزي الأردني قراره بتثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

يأتي ذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بإبقاء سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%، وذلك في ثاني اجتماع له في 2025، وسط ترقب للقرارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وفي نهاية العام الماضي، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%.

ويتابع المقترضين الأردنيين قرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، والتي يتبعها دائمًا قرارات مماثلة من البنك المركزي الأردني لتأثير هذه القرارات على الفائدة المترتبة على القروض البنكية.

 
 
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