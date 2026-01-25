قروض مشبوهة بشركة في عمان .. ومطالب بالتحقيق

10:40 ص

الوكيل الإخباري- اشتكى مواطنون مما قالوا انها شركة تعمل بالقرب من منطقة صويلح وتدعي تقديم قروض ميسرة مقترنة بموافقات يتم رفض معظمها. اضافة اعلان





وقالوا لـ "الوكيل الإخباري" أن الشركة تدّعي تقديم قروض بقيمة 5000 دينار مع أقساط شهرية مريحة تبلغ 50 دينارًا، لكنها تطلب مقدمًا مبلغ 350 دينارًا بدل الأوراق الرسمية، قبل أن تُبلغ المتقدمين بعدم الموافقة على القرض.



وأشاروا الى أن عدد كبير من الطلبات يتم رفضها بحجج مختلفة وأن المبلغ المدفوع مسبقاً للشركة لا يتم اعادته ، وأن هذا الأمر تكرر في كثير من الحالات .



وطالبوا بمتابعة والتشديد على المكاتب والشركات التي تدعي تقديم قروض ميسرة للأردنيين ، والتأكد من تسجيلها بشكل رسمي يحفظ حقوق المتقدمين لهذه القروض.

