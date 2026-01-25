قروض مشبوهة بشركة في عمان .. ومطالب بالتحقيق

وقالوا لـ "الوكيل الإخباري" أن الشركة تدّعي تقديم قروض بقيمة 5000 دينار مع أقساط شهرية مريحة تبلغ 50 دينارًا، لكنها تطلب مقدمًا مبلغ 350 دينارًا بدل الأوراق الرسمية، قبل أن تُبلغ المتقدمين بعدم الموافقة على القرض.
وأشاروا الى أن عدد كبير من الطلبات يتم رفضها بحجج مختلفة وأن المبلغ المدفوع مسبقاً للشركة لا يتم اعادته ، وأن هذا الأمر تكرر في كثير من الحالات .
وطالبوا بمتابعة والتشديد على المكاتب والشركات التي تدعي تقديم قروض ميسرة للأردنيين ، والتأكد من تسجيلها بشكل رسمي يحفظ حقوق المتقدمين لهذه القروض.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس محكمة سابق يكشف عن العقوبة القانونية لجريمة قتل سيدة على يد شقيقها في عمّان
-
لماذا وجّه الملك بإعادة هيكلة الجيش العربي ؟ أبو زيد يجيب
-
أمانة الشعب الأردني .. سائق تكسي يعيد مصاغًا ذهبيًا بـ 4 آلاف دينار
-
المنطقة التنموية في معان: عطل طارئ في البئر الارتوازي المغذي للروضة الصناعية
-
حادث سير بين أربع مركبات أسفل جسر سلحوب
-
انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي بعد سجن سواقة
-
تفجير قنبلة يدوية قديمة في منطقة خالية بمادبا
-
نشوب حريق داخل كلية الهندسة في جامعة الطفيلة التقنية - صورة