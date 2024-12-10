قريب من أسامة البطاينة يؤكد وصوله الأردن ويجري التحقق من هويته

وقال محمد اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن أسامة لدى الجهات الأمنية الأردنية للتحقق من هويته، مؤكدا أنه في حال لم يكن هو أسامة البطاينة فهو مواطن أردني وهذا ما تم التأكد منه من قبل الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن أسامة ذهب بعمر 17 سنة لاستكمال دراسته في سوريا وفقد منذ عام 1986، وخلال التواصل مع الجهات الرسمية في سوريا كانوا يؤكدون في كل مرة أن أسامة غادر البلاد باتجاه العراق أو لبنان.
وتابع أن الأمل عاد لعائلته بعدما ظهر مقطع فيديو على منصات التواصل عندما تحدث الشخص بأنه من إربد ولكنه ظهر بحالٍ صعبة وفاقد للذاكرة، مؤكدا أنه تواصل معه وحاول أن ينشط ذاكرته بسؤاله عن عائلته وأسماء أقاربه بيد أنه لم يتفاعل معه.
ولفت إلى أنه سيتم نقل أسامة إلى مركز طبي ليتلقى الرعاية الطبية وعليه فإن العائلة ستقوم بزيارته للتأكد من هويته قبل إجراء فحوصات أخرى منها فحص المادة الوراثية للتأكد من مطابقتها مع عائلته.
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