قطاع الألبسة .. توقعات بغياب الطرود البريدية مع حلول عيد الأضحى

الإثنين، 30-03-2026 11:00 ص
الوكيل الإخباري-  أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان أن انعكاسات الحرب الإقليمية على قطاع الملابس في الأردن جاءت إيجابية من حيث حركة المبيعات، مشيراً إلى أن الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان شهدت انتعاشة ملحوظة في نشاط السوق.اضافة اعلان


وأوضح علان لـ"الوكيل الإخباري"، أن الاضطرابات الإقليمية أثّرت سلباً على سلاسل التوريد، نتيجة تعطل حركة الشحن الجوي، خاصة عبر المطارات في دول الخليج التي كانت تمثل رافداً رئيسياً للتجارة الإلكترونية، ما أدى إلى تراجع توفر الطرود البريدية بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن النقابة تتوقع استمرار ضعف توفر الطرود البريدية حتى فترة عيد الأضحى المبارك، مطمئناً المواطنين في الوقت ذاته بأن السوق المحلي يوفر بديلاً مناسباً من خلال المحال التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

وبيّن أن عدد محال الألبسة في الأردن يبلغ نحو 13,800 محل، تتنافس فيما بينها بشكل ينعكس إيجاباً على الأسعار، ويوفر خيارات متنوعة تلائم مختلف الشرائح، مؤكداً أن الأسعار في السوق المحلي ستكون في متناول الجميع خلال الفترة المقبلة.
 
 


شؤون برلمانية أسماء النواب الغائبين عن جلسة الاثنين

خبراء: توجيهات ولي العهد خارطة طريق لتطوير بيئة الشركات الناشئة

خبراء: توجيهات ولي العهد خارطة طريق لتطوير بيئة الشركات الناشئة

توضيح حكومي هام لجميع المواطنين حول سلاسل التوريد

توضيح حكومي هام لجميع المواطنين حول سلاسل التوريد

هاني شاكر

ما جديد الحالة الصحية لهاني شاكر؟

الأشغال تباشر أعمال صيانة لمدخل مدينة العقبة

الأشغال تباشر أعمال صيانة لمدخل مدينة العقبة

عربي ودولي إيران.. إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق"

دور زيت الزيتون في حماية القلب

دور زيت الزيتون في حماية القلب



 






