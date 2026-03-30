قطاع الألبسة .. توقعات بغياب الطرود البريدية مع حلول عيد الأضحى

وأوضح علان لـ"الوكيل الإخباري"، أن الاضطرابات الإقليمية أثّرت سلباً على سلاسل التوريد، نتيجة تعطل حركة الشحن الجوي، خاصة عبر المطارات في دول الخليج التي كانت تمثل رافداً رئيسياً للتجارة الإلكترونية، ما أدى إلى تراجع توفر الطرود البريدية بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن النقابة تتوقع استمرار ضعف توفر الطرود البريدية حتى فترة عيد الأضحى المبارك، مطمئناً المواطنين في الوقت ذاته بأن السوق المحلي يوفر بديلاً مناسباً من خلال المحال التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
وبيّن أن عدد محال الألبسة في الأردن يبلغ نحو 13,800 محل، تتنافس فيما بينها بشكل ينعكس إيجاباً على الأسعار، ويوفر خيارات متنوعة تلائم مختلف الشرائح، مؤكداً أن الأسعار في السوق المحلي ستكون في متناول الجميع خلال الفترة المقبلة.
