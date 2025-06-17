الثلاثاء 2025-06-17 10:08 ص
 

قطامش: برنامج "رعاية" لعلاج السرطان بمركز الحسين اعتبارا من بداية العام المقبل

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 08:55 ص

الوكيل الإخباري - كشفت مدير عام مركز الحسين للسرطان نسرين قطامش تفاصيل شمول أكثر من 4.1 مليون مواطن أردني ضمن برنامج "رعاية" لعلاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026.

اضافة اعلان

 

وقالت قطامش اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه سيتم شمول 3 فئات بالبرنامج، وهم فئة الأطفال واليافعين الأردنيين دون سن 19 عاما، بالإضافة إلى كبار السن فوق 60 عاما، وأخيرا منتفعي صندوق المعونة الوطنية بغض النظر عن العمر.

 

وأضافت أن الاتفاقية تغطي حوالي 50% من الأردنيين، وتتيح للمرضى من الفئات المشمولة مراجعة مركز الحسين للسرطان مباشرة في حال الإصابة، دون تأخير أو إجراءات إدارية.

 

وحول الفئات غير المشمولة، مثل المؤمنين عسكريا أو مدنيا، أوضحت أنه سيتم علاجهم عبر مؤسساتهم مع إمكانية التحويل إلى المركز حسب البروتوكولات الطبية.

 

وتابعت قطامش أن الحكومة تكفلت بعلاج غير المؤمنين وغير المقتدرين من الفئة العمرية 20-60 عاماً في مستشفيات القطاع العام، مع إمكانية تحويلهم إلى مركز الحسين إذا لزم الأمر.

ولفتت إلى أن عدد المرضى الحالي يقدر بنحو 28 ألف مريض، ويتلقون العلاج في المركز على نفقة الحكومة، مؤكدة أن علاجهم سيستمر لمدة خمس سنوات على الأقل وفقا لخطط علاجهم.

 

وشددت على أن شمول هذه الفئات لن يؤثر على شكل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بل أن هناك خطط لتطوير البنية التحتية للمركز والتوسع فيها لضمان تقديم الخدمة المثلى للمرضى.

 

وبيّنت قطامش أن هناك شراكات مع وزارة الصحة لتطبيق بروتوكولات مركز الحسين للسرطان وتعميمها على المنشآت الصحية بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأطباء والإشراف على مراكز السرطان في المملكة.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

غا

خاص بالوكيل عقل: لا تخوف من انقطاع الكهرباء في الأردن رغم توقف واردات الغاز

ارشيفية لمجلس النواب

شؤون برلمانية بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة

مبان عدة انهارت في تل أبيب

عربي ودولي رشقة صاروخية إيرانية على تل أبيب وإصابة مباشرة في هرتسليا

ل

عربي ودولي ‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس أركان الحرب الجديد في إيران

الناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني

خاص بالوكيل الحكومة: سلاسل التوريد طبيعية وخطط الطاقة والغذاء فعّالة وجاهزة

التلفزيون الإيراني

عربي ودولي ارتفاع عدد قتلى التلفزيون الإيراني جراء الهجوم الإسرائيلي إلى 3 موظفين

ل

خاص بالوكيل قطامش: برنامج "رعاية" لعلاج السرطان بمركز الحسين اعتبارا من بداية العام المقبل

ارشيفية

أخبار محلية إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة وتحذيرات للمواطنين



 
 





الأكثر مشاهدة