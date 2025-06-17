قطامش: برنامج "رعاية" لعلاج السرطان بمركز الحسين اعتبارا من بداية العام المقبل

وأضافت أن الاتفاقية تغطي حوالي 50% من الأردنيين، وتتيح للمرضى من الفئات المشمولة مراجعة مركز الحسين للسرطان مباشرة في حال الإصابة، دون تأخير أو إجراءات إدارية.
ولفتت إلى أن عدد المرضى الحالي يقدر بنحو 28 ألف مريض، ويتلقون العلاج في المركز على نفقة الحكومة، مؤكدة أن علاجهم سيستمر لمدة خمس سنوات على الأقل وفقا لخطط علاجهم.
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