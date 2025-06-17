قطامش: برنامج "رعاية" لعلاج السرطان بمركز الحسين اعتبارا من بداية العام المقبل

الوكيل الإخباري - كشفت مدير عام مركز الحسين للسرطان نسرين قطامش تفاصيل شمول أكثر من 4.1 مليون مواطن أردني ضمن برنامج "رعاية" لعلاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026.

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وقالت قطامش اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه سيتم شمول 3 فئات بالبرنامج، وهم فئة الأطفال واليافعين الأردنيين دون سن 19 عاما، بالإضافة إلى كبار السن فوق 60 عاما، وأخيرا منتفعي صندوق المعونة الوطنية بغض النظر عن العمر.

وأضافت أن الاتفاقية تغطي حوالي 50% من الأردنيين، وتتيح للمرضى من الفئات المشمولة مراجعة مركز الحسين للسرطان مباشرة في حال الإصابة، دون تأخير أو إجراءات إدارية.

وحول الفئات غير المشمولة، مثل المؤمنين عسكريا أو مدنيا، أوضحت أنه سيتم علاجهم عبر مؤسساتهم مع إمكانية التحويل إلى المركز حسب البروتوكولات الطبية.

وتابعت قطامش أن الحكومة تكفلت بعلاج غير المؤمنين وغير المقتدرين من الفئة العمرية 20-60 عاماً في مستشفيات القطاع العام، مع إمكانية تحويلهم إلى مركز الحسين إذا لزم الأمر.



ولفتت إلى أن عدد المرضى الحالي يقدر بنحو 28 ألف مريض، ويتلقون العلاج في المركز على نفقة الحكومة، مؤكدة أن علاجهم سيستمر لمدة خمس سنوات على الأقل وفقا لخطط علاجهم.

وشددت على أن شمول هذه الفئات لن يؤثر على شكل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بل أن هناك خطط لتطوير البنية التحتية للمركز والتوسع فيها لضمان تقديم الخدمة المثلى للمرضى.