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سرطان الثدي والقولون والرئة الأكثر انتشارا في الأردن

قطامش: متوسط تكلفة علاج مريض السرطان في الأردن تقدر بـ50 ألف دينار

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 21-08-2024 09:52 ص

الوكيل الإخباري- كشفت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش أن متوسط تكلفة علاج الحالة الواحدة لمريض السرطان تصل إلى 50 ألف دينار بمدة تتراوح بين 3-5 سنوات.

وقالت قطامش اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه يتم تسجيل نحو 10 آلاف حالة سرطان جديدة في الأردن سنويا، وهناك 29 ألف حالة سرطان قيد العلاج في مركز الحسين للسرطان.

وتابعت أن نسب الشفاء بشكل عام في مركز الحسين للسرطان تتجاوز 70%، وفي سرطان الأطفال تصل النسبة إلى 85%، وفي بعض الحالات التي يتم الكشف المبكر فيها تتجاوز النسب 92%، مع التطور التكنولوجي في تشخيص وعلاج المرض والعلاج الشمولي للحالة.

وبحسب قطامش فإن أكثر أنواع السرطان انتشارا في الأردن هي سرطان الثدي وتصل نسبة الشفاء فيه إلى 95% في حالة الكشف المبكر عنه، بالإضافة إلى سرطان القولون وسرطان الرئة حيث تعمل المؤسسة في هذه الأثناء على إطلاق حملة للتوعية بهذه الأمراض.

وأضافت أن المؤسسة أطلقت قبل 20 عاما "تأمين رعاية"، وهو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي، يضمن لمشتركيه العلاج حصريا في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في الشرق الأوسط.

وأشارت قطامش إلى أن "تأمين رعاية" يتميز بضمان العلاج والدخول الفوري إلى مركز الحسين للسرطان دون انتظار موافقات أو إجراءات، بالإضافة إلى رسوم اشتراك مناسبة وسقوف تغطية متنوعة تم تحديدها بناء على دراسات تضمن المنفعة القصوى للمشترك في حال الإصابة.

وبيّنت أن الاشتراك متاح لجميع الأعمار وجميع الجنسيات وللأفراد والشركات، كما يتاح للشخص المشترك إجراء فحص سريري سنوي مجاني وخصم على الفحوصات المخبرية والأشعة، مع الاستفادة من كامل سقف التغطية حتى إذا أصيب المشترك بالسرطان في آخر يوم من مدة سريان الاشتراك.

وأوضحت أن الاشتراك في "تأمين رعاية"، يكون عن طريق الموقع الإلكتروني لمؤسسة الحسين للسرطان.

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