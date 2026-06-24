الأربعاء 2026-06-24 08:57 ص

كان يحلم بتشجيع النشامى.. والد الشاب زيد الدماسي يروي تفاصيل مؤثرة عن فقدان نجله

https://www.alwakeelnews.com/story/779002
الشاب زيد الدماسي
 
الأربعاء، 24-06-2026 08:43 ص

الوكيل الإخباري-   لم يكن الشاب زيد الدماسي يعلم أن إصراره على الخروج لتشجيع المنتخب الوطني سيكون رحلته الأخيرة، فبحسب والده، يوسف الدماسي، ألحّ زيد عليه بالسماح له بالذهاب مع أبناء أخواله لحضور الفعاليات في الساحة الهاشمية، رغم أن والده لم يكن يرغب في خروجه.

ويقول الأب بصوت يملؤه الحزن لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إن ابنه كان متحمسًا للتعبير عن حبه وتشجيعه للمنتخب الوطني،  وكان يحمل هاتفه الخلوي، إلا أن الاتصال به انقطع لاحقًا، لتبدأ العائلة بمحاولات متكررة للتواصل معه دون جدوى.

وبين انه تلقى خبر وفاته قرابة الساعة السادسة من مساء الثلاثاء ، في لحظة وصفها والده بأنها كانت الأصعب على العائلة.

ويضيف الوالد أن زيد كان واحدًا من أربعة أبناء، ولديه ثلاثة أشقاء وبنت، مستذكرًا مأساة قديمة عاشتها الأسرة، إذ فقدت قبل سنوات ابنًا آخر كان يبلغ من العمر عامين ونصف العام، إثر حادث مأساوي تعرض له داخل المنزل، ليعود الحزن ويطرق باب العائلة من جديد.

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وبيّن والد زيد الدماسي أنه سيتم تشييع جثمان نجله، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر في مسجد آمنة بنت وهب بمنطقة الجبل الشمالي، على أن يُوارى الثرى في مقبرة الرصيفة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

 
 


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