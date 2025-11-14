كشف تفاصيل انزلاق حافلة النقل العام في عمّان

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الحافلة والمركبة التي اصطدمت بها بعد خروجها عن مسارها بعد الانزلاق.
وأضاف أنه جرى فتح تحقيق مروري للوقوف على الحادثة.
-
أخبار متعلقة
-
أمطار مصحوبة بالرعد .. والأرصاد تبعث رسالة هامة للمواطنين
-
السير توجه رسائل نصية للسائقين.. ما الذي جاء فيها؟
-
مكافحة الأوبئة: الوضع طبيعي وننصح الأردنيين بمطعوم الإنفلونزا
-
الوطني للأوبئة: لا يمكن أن يعود كورونا ليكون وباءً من جديد في الأردن حتى لو انتشر
-
الربيحات: تصريح سلامي مسيء للعرسان ولجميع لاعبي المنتخب وعليه الاعتذار
-
مرصد الزلازل يكشف سبب الاهتزازات التي شعر بها سكان شمال الأردن
-
332 شكوى ضد منشآت خالفت الحد الأدنى للأجور منذ بداية العام
-
هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !