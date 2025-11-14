الجمعة 2025-11-14 07:45 م
 

كشف تفاصيل انزلاق حافلة النقل العام في عمّان

الجمعة، 14-11-2025 07:31 م
الوكيل الإخباري-  كشف مصدر أمني أن هطول الأمطار كان وراء انزلاق حافلة النقل العام بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمّان.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الحافلة والمركبة التي اصطدمت بها بعد خروجها عن مسارها بعد الانزلاق.

وأضاف أنه جرى فتح تحقيق مروري للوقوف على الحادثة.
 
 
