كلاب بأختام صفراء في عمان .. والعدد يصل الى ١٢ الف مع نهاية العام

11:43 ص

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الوكيل الإخباري- لاحظ مواطنون في العاصمة عمان وجود أختام صفراء على آذان عدد من الكلاب في الشوارع ، الأمر الذي فتح الباب أمام التساؤلات حول أسباب وجود هذه الأختام. اضافة اعلان





مصدر في أمانة عمان كشف لـ "الوكيل الإخباري" بأن الامانة بدأت بحملة جمع للكلاب الضالة نحو مركز رعاية الحيوان بمنطقة الموقر ، حيث يتولى رعايتها والإشراف عليها كادر فني متخصص من الأطباء والمختصين بالتعامل مع هذه الكلاب ، ليقوم الكادر فيما بعد بإجراء عمليات جراحية لتعقيم الكلاب و تطعيمها وتحصينها وختمها من خلال "تاغ" وإعادة إطلاقها في نفس الأماكن التي أخذت منها .



وبين المصدر بأن إعادة هذه الكلاب إلى المكان الذي أخذت منه يعني وجود كلاب محصنة ومطعمة والسيطرة أكثر على تكاثرها .



وأكد أن هذه الكلاب لن تشكل خطراً على المواطنين حيث أن إجراءات التعقيم والتطعيم وإعادة التوطين سيجعلها تدافع عن المنقطة ضد الكلاب الأخرى ، وبالتالي انخفاض أعداد الكلاب الضالة تلقائياً في هذه المناطق .



ولفت إلى أن أعداد الكلاب التي تم تحصينها والسيطرة على عملية التوالد لديها بلغ خلال العام الماضي 2023 نحو 6000 كلب، فيما من المتوقع أن يصل الرقم مع نهاية هذا العام إلى ذات الرقم تقريباً أو أعلى بقليل .