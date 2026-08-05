كلاب تهاجم ضبعاً في وادي السلايطة .. شاهد الفيديو

وبيّن الفيديو الذي وصل لـ"الوكيل الإخباري"، تجمع عدد من الكلاب حول الضبع ومهاجمته بشكل متواصل، قبل أن ينتهي الهجوم بنفوقه.
وأثار ظهور الضبع في المنطقة تفاعلاً بين المواطنين، فيما وثقت عدسة المواطن تفاصيل المشهد الذي شهدته منطقة وادي السلايطة.
مجموعة من الكلاب تهاجم ضبع في وادي السلايطة pic.twitter.com/b2myi4sl7R— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 5, 2026
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