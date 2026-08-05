الأربعاء 2026-08-05 04:13 م

كلاب تهاجم ضبعاً في وادي السلايطة .. شاهد الفيديو

كلاب تهاجم ضبعاً في وادي السلايطة .. شاهد الفيديو
كلاب تهاجم ضبعاً في وادي السلايطة .. شاهد الفيديو
 
الأربعاء، 05-08-2026 01:37 م
الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو رصدته عدسة أحد المواطنين في منطقة وادي السلايطة التابع لقضاء أم الرصاص في لواء الجيزة جنوب محافظة العاصمة عمان، لحظة هجوم مجموعة من الكلاب على ضبع ظهر في المنطقة.اضافة اعلان


وبيّن الفيديو الذي وصل لـ"الوكيل الإخباري"، تجمع عدد من الكلاب حول الضبع ومهاجمته بشكل متواصل، قبل أن ينتهي الهجوم بنفوقه.

وأثار ظهور الضبع في المنطقة تفاعلاً بين المواطنين، فيما وثقت عدسة المواطن تفاصيل المشهد الذي شهدته منطقة وادي السلايطة.


 
 


gnews

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