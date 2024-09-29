كلاب ضالة تنهش طفلا حتى الموت جنوبي عمان

الوكيل الإخباري- توفي طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر 7 سنوات؛ إثر تعرضه للنهش من كلاب ضالة في منطقة ضبعة جنوبي العاصمة عمان.

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وتبعا لما ذكر مدير مستشفى النديم الحكومي في مأدبا الدكتور بهاء الحلالمة لـ"الوكيل الاخباري" فإن الطفل حضر إلى المستشفى في تمام الـ12 من ظهر اليوم الأحد ووصل متوفيا، لافتا إلى أن الكلاب نهشت الطفل في نواحي مختلفة من جسده.