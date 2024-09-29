كلاب ضالة تنهش طفلا حتى الموت جنوبي عمان

وتبعا لما ذكر مدير مستشفى النديم الحكومي في مأدبا الدكتور بهاء الحلالمة لـ"الوكيل الاخباري" فإن الطفل حضر إلى المستشفى في تمام الـ12 من ظهر اليوم الأحد ووصل متوفيا، لافتا إلى أن الكلاب نهشت الطفل في نواحي مختلفة من جسده.
وذكر الحلالمة أنه جرى تحويل جثة الطفل للطب الشرعي.
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