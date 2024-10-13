كلب ضال يعقر 6 أطفال في إربد.. وكشف تفاصيل الحالة الصحية للمصابين

وقال أبو حلاوة إن الحالة العامة للمصابين (جميعهم أطفال) مستقرة ولا يوجد أي حالات إدخال، حيث غادر 5 منهم المستشفى في حين تنتظر الكوادر الطبية نتائج الصورة الطبقية للمصاب السادس نظرا لأن عضة الكلب جاءت في الوجه.
وأضاف أنه تم تحويل جميع المصابين إلى مديرية الصحة من أجل إعطائهم مطعوم السعار للوقاية من داء الكلب، وسيخضعون لبرنامج تطعيم كامل لتفادي حدوث أي مضاعفات نتيجة العقر في حال كان الكلب مصابا بداء الكلب.
وأشار إلى أنه تم إخطار مديريتي الصحة والزراعة بالإضافة للبلدية بالحادثة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ومحاولة العثور على الكلب وفحصه للتأكد من عدم إصابته بداء الكلب.
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