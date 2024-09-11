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كم عدد الأصوات التي حصدها حارس "النشامى" عامر شفيع بالانتخابات؟

عامر شفيع
عامر شفيع
الأربعاء، 11-09-2024 02:30 م

الوكيل الإخباري-   حصد حارس منتخبنا الوطني "النشامى" السابق والمرشح للانتخابات النيابية 2024 عامر شفيع على 2285 صوتا.

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وترشح شفيع على قائمة الهمة في الدائرة الأولى بالعاصمة عمان .

 

 

 

 
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