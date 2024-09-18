كهرباء اربد تبدأ بإصدار فواتير الكترونية لمناطق في الشمال

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات
قال الناطق الإعلامي لشركة كهرباء محافظة إربد المهندس علاء قرعاوي انه سيتم اصدار الفواتير الكترونيا لأصحاب العدادات الذكية اعتبارا من شهر تشرين أول القادم .
وأكد القرعاوي لـ "الوكيل الإخباري" انه سيتم ارسال رسائل نصية للرقم المعتمد بقيمة الفاتورة، داعيا المواطنين بتحديث رقم الهاتف لدى شركة الكهرباء.
وكشف أنه تم تركيب 350 الف عداد ذكي تابع لشركة كهرباء إربد، منوها إلى انه سيتم استبدال جميع العدادات التقليدية بعدادات ذكية قريبا.
وبين ان الشركة ستعمل على الغاء اصدار الفواتير التقليدية حين الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية.
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