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لأكثر من عام .. وزارة النقل بلا أمين عام

وزارة النقل
وزارة النقل
الأربعاء، 09-10-2024 12:57 م
الوكيل الإخباري- لا تزال وزارة النقل العام خالية حتى الآن من منصب الأمين العام في الوزارة لأكثر من عام ، وذلك بعد تعيين الأمين العام السابق في الوزارة وسام التهتموني وزيرة للنقل .اضافة اعلان


وعلى الرغم من مرور عام ويزيد على ترك التهتموني لمنصبها في الوزارة ، إلا أن منصب امين عام الوزارة لا يزال شاغراً بالرغم من تقدم تقدم أكثر من 22 شخصاً للمنصب .

وبتاريخ ٢٦ /٩ /٢٠٢٣ تم تعيين المهندسه وسام التهتموني وزيرة للنقل ، في حين تم الاعلان بتاريخ ١٩ /١١ /٢٠٢٣ عن وظيفة قيادية شاغرة  - أمين عام وزارة النقل - ، وتقدم للوظيفة ٢٢ مرشحاً انطبقت الشروط على ١٧ منهم .

وحسبما علم "الوكيل الاخباري" أن تأخير تعيين امين عام لوزارة النقل جاء بعد اشكاليات رافقت احقية تنسيب الأكفأ للمنافسة على الوظيفة والغاء المقابلات إبان حكومة الخصاونة ، في وقت لا زال ملف وظيفة أمين عام النقل معلقاً حتى الآن.
 
gnews

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