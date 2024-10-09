لأكثر من عام .. وزارة النقل بلا أمين عام

12:57 م

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الوكيل الإخباري- لا تزال وزارة النقل العام خالية حتى الآن من منصب الأمين العام في الوزارة لأكثر من عام ، وذلك بعد تعيين الأمين العام السابق في الوزارة وسام التهتموني وزيرة للنقل . اضافة اعلان





وعلى الرغم من مرور عام ويزيد على ترك التهتموني لمنصبها في الوزارة ، إلا أن منصب امين عام الوزارة لا يزال شاغراً بالرغم من تقدم تقدم أكثر من 22 شخصاً للمنصب .



وبتاريخ ٢٦ /٩ /٢٠٢٣ تم تعيين المهندسه وسام التهتموني وزيرة للنقل ، في حين تم الاعلان بتاريخ ١٩ /١١ /٢٠٢٣ عن وظيفة قيادية شاغرة - أمين عام وزارة النقل - ، وتقدم للوظيفة ٢٢ مرشحاً انطبقت الشروط على ١٧ منهم .



وحسبما علم "الوكيل الاخباري" أن تأخير تعيين امين عام لوزارة النقل جاء بعد اشكاليات رافقت احقية تنسيب الأكفأ للمنافسة على الوظيفة والغاء المقابلات إبان حكومة الخصاونة ، في وقت لا زال ملف وظيفة أمين عام النقل معلقاً حتى الآن.