لا إصابات بحريق عدادات كهربائية بطبربور (فيديو)

حريق عدادات كهربائية بعمارة سكنية بطبربور#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/M8HQthz2UF— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 5, 2024
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