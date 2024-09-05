 
الخميس 2024-09-05 05:52 م
 

 

لا إصابات بحريق عدادات كهربائية بطبربور (فيديو)

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 05-09-2024 02:56 م

الوكيل الإخباري- نشب حريق صباح الخميس بعدادات كهرباء مجموعة شقق سكنية داخل بناية سكنية في منطقة طبربور، شمالي العاصمة عمان  وفق ما ذكر لـ"الوكيل الاخباري" مصدر أمني.

اضافة اعلان

 

ولفت المصدر إلى أنه تم اخماد الحريق، ولم ينتج عنه أي إصابات.

 

وذكر سكان بالعمارة أن أصوات انفجارات متتالية سمعت داخل العمارة فجر اليوم الخميس، وعند التحري اكتشفوا انها صادرة من عدادات الكهرباء وأن حريقا نشب بالبناية.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية دوام رسمي لمكاتب الاحوال المدنية يوم الاقتراع وتمديد دوام الاحد والاثنين

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : المواكب المعيقة والعيارات النارية اعتداء على الأرواح - فيديو

لبيد

فلسطين لبيد: إنهاء الحرب من مصلحة إسرائيل

تعبيرية

طب وصحة تعرف على أبرز الطرق لمواجهة الصداع

وزير الأوقاف

أخبار محلية وزير الأوقاف يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

صورة للخبزة العجيبة المغربية | من المصدر

منوعات "الخبزة العجيبة" تسمم العشرات في المغرب

الذهب

اقتصاد محلي سعر تاريخي للذهب في الأردن.. 51 دينارا للغرام

الشاب التركي "أياز صالح كوتش" يرتدي زي سبايدر مان

منوعات " سبايدرمان" يجوب بشوارع تركيا .. ما قصته؟



 


الأكثر مشاهدة