لا إصابات بحريق عدادات كهربائية بطبربور (فيديو)

الوكيل الإخباري- نشب حريق صباح الخميس بعدادات كهرباء مجموعة شقق سكنية داخل بناية سكنية في منطقة طبربور، شمالي العاصمة عمان وفق ما ذكر لـ"الوكيل الاخباري" مصدر أمني.

اضافة اعلان

ولفت المصدر إلى أنه تم اخماد الحريق، ولم ينتج عنه أي إصابات.

وذكر سكان بالعمارة أن أصوات انفجارات متتالية سمعت داخل العمارة فجر اليوم الخميس، وعند التحري اكتشفوا انها صادرة من عدادات الكهرباء وأن حريقا نشب بالبناية.