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لا إصابات بحريق "كوشوك وزيوت" قرب مستشفى البشير (فيديو)

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 09:39 ص

الوكيل الإخباري- سيطرت كوادر الدفاع المدني على حريق شب في محل لقطع المركبات مقابل مدخل الطوارئ القديم لمستشفى البشير شرقي العاصمة عمان، صباح اليوم الإثنين.

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وأكدت مصادر الدفاع المدني عدم وقوع إصابات بالحريق، لافتة إلى ان الدخان الكثيف بالمنطقة ناجم عن ان الحريق لمخلفات قطع مركبات "كوشوك وزيوت".

 

ولاحقا ذكر مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري" ان حريقا اندلع  صباح اليوم الإثنين في محل قطع سيارات في منطقة الاشرفية وتم اخماده من قبل كوادر الدفاع المدني".

 

ولفت إلى ان الأضرار مادية فقط، مبينا ان تحقيقا فُتح بالحادثة.

 

 
gnews

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