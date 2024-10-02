لا إصابات بحريق مستودعات مواد بناء في المقابلين - فيديو

الوكيل الإخباري- ذكر شهود عيان، إن حريقا كبيرا شب صباح اليوم الأربعاء، داخل مستودعات مواد بناء بمنطقة المقابلين/ شارع الإذاعة والتلفزيون في العاصمة عمّان.

اضافة اعلان

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنه نتج عن الحريق أضرار مادية -وفق مشاهداتهم- في حين أكدوا بأن فرق الإطفاء في الدفاع المدني متواجدة في موقع الحريق وتعمل على إخماده في هذه الأثناء.

وأضافوا أن دخانا كثيفا تصاعد من موقع الحريق.

وصرح الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام بان طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع شرق عمان والشرطة تعاملت اليوم مع حريق شب داخل محل وهنجر تابع له يحتوي على مواد بناء ومواد نفطية بمنطقة الجويدة .



واضاف بان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق الذي بلغت مساحته (٢٠٠) م والسيطرة عليه ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.



وافاد بانه لم ينتج عن الحريق اصابات بالأرواح ؛ كما سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق .