 
الأربعاء 2024-09-18 09:17 ص
 
 

لا مفاجآت في تشكيلة الحكومة الجديدة.. والقسم اليوم الأربعاء

جعفر حسان
جعفر حسان
الأربعاء، 18-09-2024 07:57 ص
الوكيل الإخباري-  من المرجح ان تؤدي حكومة الدكتور جعفر حسان اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت "الوكيل الاخباري" مصادر متعددة.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر أن حسان انتهى من مشاوراته الحزبية امس، بعد ان التقى معظم الكتل الحزبية الرئيسية في مجلس النواب.

وأكدت المصادر أن أسماء الوزراء في التشكيلة الجديدة لن تخرج عن المتداول والمتوقع، ولا مفاجآت بالتشكيلة.

واوضحت المصادر ان التشكيل الجديد سيحتفظ بوزراء بالحكومة السابقة، ووزراء في حكومات قد رحلت سابقا، وبعض الأسماء الجديدة ضمن توليفة أراد حسان أن يجعلها متناسقة ومتناغمة دون إجراء جراحة عميقة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني كلف حسان بتشكيل حكومة جدية خلفا للدكتور بشر الخصاونة الذي مكث في الموقع لأربع سنوات كأكثر رئيس وزراء يمكث في الرابع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وياتي تكليف حسان وقبول استقالة الخصاونة عقب اختيار الأردنيين ممثليهم في البرلمان ضمن مجلس النواب 20.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

عربي ودولي حسن نصرالله يوجه كلمة الخميس حول انفجارات "البيجر"

تعبيرية

خاص بالوكيل لا فواتير كهرباء في محافظات الشمال اعتبارا من الشهر المقبل

تعبيرية

أخبار محلية مناطق ستشهد انقطاع للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل .. تفاصيل

تعبيرية

عربي ودولي رسالة نصية فجرت أجهزة "البيجر" في لبنان

أرشيفية

أخبار محلية وفاة وإصابة بتدهور مركبة قبل جسر النعيمة

وزارة التربية والتعليم

وظائف وزارة التربية والتعليم تدعو العشرات لحضور الامتحان التنافسي

شعار بنك الإسكان

أخبار الشركات بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله

تعبيرية

طب وصحة احذرها.. عادات يومية تهدد بالإصابة بالسكري



 


الأكثر مشاهدة