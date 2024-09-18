لا مفاجآت في تشكيلة الحكومة الجديدة.. والقسم اليوم الأربعاء

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الوكيل الإخباري- من المرجح ان تؤدي حكومة الدكتور جعفر حسان اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت "الوكيل الاخباري" مصادر متعددة. اضافة اعلان





وأوضحت المصادر أن حسان انتهى من مشاوراته الحزبية امس، بعد ان التقى معظم الكتل الحزبية الرئيسية في مجلس النواب.



وأكدت المصادر أن أسماء الوزراء في التشكيلة الجديدة لن تخرج عن المتداول والمتوقع، ولا مفاجآت بالتشكيلة.



واوضحت المصادر ان التشكيل الجديد سيحتفظ بوزراء بالحكومة السابقة، ووزراء في حكومات قد رحلت سابقا، وبعض الأسماء الجديدة ضمن توليفة أراد حسان أن يجعلها متناسقة ومتناغمة دون إجراء جراحة عميقة.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني كلف حسان بتشكيل حكومة جدية خلفا للدكتور بشر الخصاونة الذي مكث في الموقع لأربع سنوات كأكثر رئيس وزراء يمكث في الرابع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.



وياتي تكليف حسان وقبول استقالة الخصاونة عقب اختيار الأردنيين ممثليهم في البرلمان ضمن مجلس النواب 20.