لحّام: أسعار اللحوم تسجل أرقامًا غير مسبوقة في الأردن وتباع إلينا بالأسعار التالية

الوكيل الإخباري- اشتكى صاحب ملحمة من ارتفاعات كبيرة طرأت مؤخرًا على أسعار الخراف والعجول في السوق المحلي.





وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" أن سعر كيلو لحم العجل "قائم" ارتفع بمقدار دينارين داخل المزارع، حيث بلغ سعره أكثر من 4 دنانير ونصف، كما ارتفع سعر كيلو لحم الخاروف الروماني "قائم" بشكل كبير ليصل إلى ستة دنانير وثلاثين قرشًا، في ظل امتناع عدد من أصحاب المزارع عن البيع حاليًا لأصحاب الملاحم، ما ساهم في زيادة الضغط على السوق ورفع الأسعار.



وأشار إلى أن سعر كيلو لحم الخاروف الروماني داخل الملاحم ارتفع من 8 دنانير إلى 12 دينارًا، فيما ارتفع سعر كيلو لحم العجل من 7 دنانير إلى 10 دنانير، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات والقفزات في الأسعار جاءت خلال فترة قصيرة.



وأضاف أن أصحاب المزارع قاموا برفع الأسعار بشكل كبير، وعمدوا إلى تعليق قوائم الأسعار الجديدة داخل مزارعهم، ما وضع أصحاب الملاحم أمام تسعيرة جديدة مفروضة عليهم من قبل أصحاب المزارع.



وانتقد التاجر غياب الدور الرقابي الفاعل من قبل وزارة الزراعة، معتبرًا أن الوزارة لم تقم بالإجراءات الكافية لحماية السوق من هذه الممارسات.



وناشد الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والتجار، والعمل على ضبط أسعار اللحوم، بما يحقق التوازن في السوق ويحمي مختلف الأطراف، لا سيما في ظل تزايد الطلب واقتراب عيد الأضحى المبارك.





