 
الأربعاء 2025-01-22 08:22 ص
 

لحظة محاولة انقاذ الشاب قصي الشرع الذي وافته المنية إثر حادث اختناق

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الأربعاء، 22-01-2025 07:22 ص

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-وثقت كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لمحاولة إنقاذ الشاب قصي الشرع قبل وفاته إثر اختناقه من صوبة المدفأة.

وقال مقرب لـ الوكيل الإخباري إن قصي، البالغ من العمر 27 عامًا، عاد الأحد الماضي من عمله وذهب للاستحمام، لكنّه نسي المدفأة مشتعلة أثناء نومه.

وتابع أنه عند محاولة اهله افاقته، فوجئت برؤيته مستلقيًا على سريره، غير قادر على الحركة أو التنفس.

وعن مقطع الفيديو المتداول، قال قريبه انه اثناء محاولة إنقاذ قصي، والالتقاء بالدفاع المدني عند اقرب نقطة حيث انه كان في حالة حرجة جدًا قبل أن تُودِّي الحادثة بحياته..

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الى رحمة الله 

 

 

 
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خاص بالوكيل لحظة محاولة انقاذ الشاب قصي الشرع الذي وافته المنية إثر حادث اختناق

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 




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