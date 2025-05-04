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لص يقتحم منزلاً في المفرق والبحث الجنائي يلقي القبض عليه خلال وقت قياسي

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 04-05-2025 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   في استجابة سريعة وفعالة، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المفرق من إلقاء القبض على لص اقتحم أحد المنازل ليلاً، وسرق مصاغاً ذهبياً ومبلغاً مالياً، وذلك خلال 72 ساعة فقط من ارتكاب الجريمة.اضافة اعلان


المواطن محمود تركي عليان، صاحب المنزل، أوضح لـ"الوكيل الإخباري" أن الحادثة وقعت بعد مغادرته المنزل عند غروب شمس الخميس الموافق 24-04-2025 ، وبعدها بلحظات خرجت زوجته، ليعودا معاً قرابة الساعة 12 ليلاً ويكتشفا فقدان "حصالة" ومجوهرات ذهبية تُقدّر قيمتها بـ1000 دينار.

وفور الإبلاغ، استجابت وحدة البحث الجنائي في مديرية شرطة المفرق بشكل فوري، وقامت برفع البصمات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حتى تمكنت خلال وقت قياسي من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، ومن ثم التوجه لمنزل المواطن من أجل تمثيل الجريمة في موقعها.

وقد توجّه المواطن بالشكر والامتنان إلى نشامى الأمن العام، ممثلين بضباط وضباط صف وأفراد قسم البحث الجنائي والمختبر الجنائي، على ما وصفه بـ"الجهود المشرفة والاحترافية العالية في كشف ملابسات القضية".

وختم بقوله:

"حمى الله الأردن، وحمى نشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة."
 
gnews

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