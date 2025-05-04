لص يقتحم منزلاً في المفرق والبحث الجنائي يلقي القبض عليه خلال وقت قياسي

المواطن محمود تركي عليان، صاحب المنزل، أوضح لـ"الوكيل الإخباري" أن الحادثة وقعت بعد مغادرته المنزل عند غروب شمس الخميس الموافق 24-04-2025 ، وبعدها بلحظات خرجت زوجته، ليعودا معاً قرابة الساعة 12 ليلاً ويكتشفا فقدان "حصالة" ومجوهرات ذهبية تُقدّر قيمتها بـ1000 دينار.
وفور الإبلاغ، استجابت وحدة البحث الجنائي في مديرية شرطة المفرق بشكل فوري، وقامت برفع البصمات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حتى تمكنت خلال وقت قياسي من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، ومن ثم التوجه لمنزل المواطن من أجل تمثيل الجريمة في موقعها.
وقد توجّه المواطن بالشكر والامتنان إلى نشامى الأمن العام، ممثلين بضباط وضباط صف وأفراد قسم البحث الجنائي والمختبر الجنائي، على ما وصفه بـ"الجهود المشرفة والاحترافية العالية في كشف ملابسات القضية".
وختم بقوله:
"حمى الله الأردن، وحمى نشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة."
-
أخبار متعلقة
-
مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للطفلين الناجيين من حريق أبو علندا
-
وفاة 4 اطفال بحريق في سكن مسجد بمنطقة ابو علندا
-
الاردنيون على موعد مع يوم عطلة رسمية
-
إغلاق "خمارة" بالشمع الأحمر وتحويل صاحبها للمدعي العام في الزرقاء
-
وفاة طفلة بعمر الخمس سنوات غرقًا في بركة شاليه بالشونة الجنوبية
-
وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير في اربد
-
مطالب بالكشف عن البلد المنتج لأسطوانات الغاز المزمع استخدامها في الأردن
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم