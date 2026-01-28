الأربعاء 2026-01-28 11:33 م

لطف الله يحول دون وقوع كارثة حقيقية بوسط البلد في عمان - فيديو

الأربعاء، 28-01-2026 10:43 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   فقد سائق مركبة السيطرة عليها،  في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمّان، في حادثة وثّقها مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو مرور المركبة بسرعة قبل أن تنحرف عن مسارها، في وقت تواجد فيه شابان في موقع الحادث، إلا أن العناية الإلهية حالت دون تعرضهما للدهس.


واقتصر الحادث على أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما أثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الذين عبّروا عن امتنانهم لسلامة المتواجدين في المكان.

 

 

 

 
 


لطف الله يحول دون وقوع كارثة حقيقية بوسط البلد في عمان - فيديو

