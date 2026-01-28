لطف الله يحول دون وقوع كارثة حقيقية بوسط البلد في عمان - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - فقد سائق مركبة السيطرة عليها، في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمّان، في حادثة وثّقها مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وأظهر الفيديو مرور المركبة بسرعة قبل أن تنحرف عن مسارها، في وقت تواجد فيه شابان في موقع الحادث، إلا أن العناية الإلهية حالت دون تعرضهما للدهس.



واقتصر الحادث على أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما أثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الذين عبّروا عن امتنانهم لسلامة المتواجدين في المكان.