لطف الله يحول دون وقوع كارثة حقيقية بوسط البلد في عمان - فيديو

وأظهر الفيديو مرور المركبة بسرعة قبل أن تنحرف عن مسارها، في وقت تواجد فيه شابان في موقع الحادث، إلا أن العناية الإلهية حالت دون تعرضهما للدهس.
واقتصر الحادث على أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما أثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الذين عبّروا عن امتنانهم لسلامة المتواجدين في المكان.
#فيديو.. مركبة تفقد السيطرة ولطف الله يحول دون وقوع كارثة#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/5okucEDzuQ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 28, 2026
-
أخبار متعلقة
-
التربية: نتائج التوجيهي في النصف الأول من شباط ولا موعد محدد حتى الآن
-
نفي شائعة وفاة الفنان الأردني ربيع شهاب
-
غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد
-
أمانة عمان: تعديل مرتقب على نظام الأبنية قد يبدأ تطبيقه بعد شهرين
-
الجمارك: ضريبة 16% على الطرود الأقل من 200 دينار اعتبارًا من الأحد المقبل
-
1000 متقدم ينتظرون الامتحان التنافسي لشواغر الإدارة المحلية منذ أشهر
-
صور - أردني يصدر كتابًا عن البتراء وقادة العالم الذين زاروها وما قالوه عنها
-
طفل 6 سنوات ضحية حرق يصارع الالم وحيداً في "الزرقاء الحكومي" منذ 7 شهور