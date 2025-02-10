للأردنيين.. سعر أونصة الذهب اليوم 2085 دينار ​

03:17 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين، في الأردن، 2085 دينار بعدما سجلت أسعار الذهب أسعار تاريخية عالميا، وفق النقابة العامة للحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن وزن الأونصة الأكثر طلبا في الأردن هو 31.1 غرام، وسط إقبال ضعيف على الشراء.



وأضافت أن المواطنين يشترون الأونصات بغرض الاستثمار والتخزين طويل الأجل، ولأن الأونصة تحافظ على قيمتها بسبب عدم وجود مصنعية عليها.



وكان بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 58.4 دينار لجهة البيع، مقابل 56.4 دينار لجهة الشراء.