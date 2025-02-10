للأردنيين.. سعر أونصة الذهب اليوم 2085 دينار ​

وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن وزن الأونصة الأكثر طلبا في الأردن هو 31.1 غرام، وسط إقبال ضعيف على الشراء.
وأضافت أن المواطنين يشترون الأونصات بغرض الاستثمار والتخزين طويل الأجل، ولأن الأونصة تحافظ على قيمتها بسبب عدم وجود مصنعية عليها.
وكان بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 58.4 دينار لجهة البيع، مقابل 56.4 دينار لجهة الشراء.
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