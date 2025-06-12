لليوم الثالث .. سباق مع الزمن لاستخراج الشاب عيسى الطعمات من بئر بعمق 60 متر

10:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/733977 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تواصل الأجهزة المختصة لليوم الثالث على التوالي، عمليات الحفر والبحث عن الشاب عيسى صالح محمد الطعمات، والذي لا يزال عالقًا منذ أكثر من 64 ساعة تحت أنقاض انهيار ترابي داخل بئر يتجاوز عمقه 60 مترًا في محافظة العقبة. اضافة اعلان





وأكد شقيقه، مصطفى الطعمات، لـ "الوكيل الإخباري" ، أن العائلة ما زالت تترقب بقلق بالغ مستجدات عملية الإنقاذ، مشيرًا إلى أن "القلق بات ينهش قلوبنا، وكل ما نرجوه أن يصلوا إليه في الوقت المناسب".



وأوضح أن عمليات البحث والحفر ما تزال جارية دون توقف، وسط حالة من الترقب المؤلم تعيشها العائلة.



من جهتها، أكدت الأجهزة المختصة للعائلة أن أعمال الحفر تُنفّذ بحذر بالغ للغاية، وذلك خشية حدوث انهيار في المبنى المجاور لمكان البئر، مما قد يعرض أرواح المنقذين والموجودين في الموقع للخطر ويزيد من تعقيد المشهد.



العائلة، التي وجّهت مناشدات سابقة إلى الجهات الرسمية، لا تزال تُطالب بتوفير دعم هندسي وفني متخصص واستخدام التقنيات الحديثة لتسريع وتيرة الإنقاذ وإنقاذ حياة ابنهم العالق، قبل أن تتضاءل فرص النجاة أكثر مع مرور الوقت.



ويُذكر أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال عمل الشاب داخل البئر، حيث أدى انهيار ترابي مفاجئ إلى احتجازه بالكامل، وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيق عمليات الإنقاذ.