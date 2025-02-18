 
الثلاثاء 2025-02-18 02:22 م
 

لماذا أطلقت الأرصاد اسم الجلمود على المنخفض القادم؟

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 18-02-2025 02:07 م
الوكيل الإخباري-   اختارت إدارة الأرصاد الجوية اسم "الجلمود" لتسمية المنخفض الجوي القادم، وهو اسم يعكس قوة وشدة تأثير هذا المنخفض المتوقع أن يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية وكتلة هوائية باردة من أصل قطبي.اضافة اعلان


ما معنى الجلمود؟

الجلمود في اللغة العربية هو الصخرة الكبيرة الصلبة، ويُقال "جلمود صخر" للدلالة على القوة والصلابة. وقد وردت الكلمة في العديد من النصوص الشعرية والأدبية، أبرزها قول الشاعر امرؤ القيس:

"مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَعًا .... كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَيلُ مِن عَلِ"

وهو تعبير يصف شدة اندفاع السيل الذي يحمل الصخور الضخمة في طريقه، مما يتناسب مع طبيعة هذا المنخفض الجوي، الذي يتوقع أن يكون قويًا ومصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح نشطة تؤثر على مختلف مناطق المملكة.
 
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