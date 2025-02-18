لماذا أطلقت الأرصاد اسم الجلمود على المنخفض القادم؟

ما معنى الجلمود؟
الجلمود في اللغة العربية هو الصخرة الكبيرة الصلبة، ويُقال "جلمود صخر" للدلالة على القوة والصلابة. وقد وردت الكلمة في العديد من النصوص الشعرية والأدبية، أبرزها قول الشاعر امرؤ القيس:
"مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَعًا .... كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَيلُ مِن عَلِ"
وهو تعبير يصف شدة اندفاع السيل الذي يحمل الصخور الضخمة في طريقه، مما يتناسب مع طبيعة هذا المنخفض الجوي، الذي يتوقع أن يكون قويًا ومصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح نشطة تؤثر على مختلف مناطق المملكة.
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