لماذا تتفوق إناث الأردن على الذكور عددا في الكتلة التصويتية..؟

مصدر مطلع ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان عدد الإناث في السجلات النهائية للناخبين يزيد عن الذكور، بسبب عمل عدد كبير من الأردنيين في القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" والأمن العام والأجهزة الأمنية المختلفة.
ولفت إلى ان قانون الانتخاب منع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المشاركة بالانتخابات النيابية.
وشدد على أنه ليس عدد الإناث أكثر من الذكور بالأردن، لكن منع القانون لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من المشاركة بالانتخابات هو من أوجد هذا الفارق بالأعداد.
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