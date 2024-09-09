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لماذا تتفوق إناث الأردن على الذكور عددا في الكتلة التصويتية..؟

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 09-09-2024 12:09 م

الوكيل الإخباري- تفوقت الأردنيات على الأردنيين عددا فيمن يحق لهم المشاركة بالانتخابات النيابية التي تقام غدا الثلاثاء، إذ بلغ عدد من يحق لهم التصويت من الذكور  2394390، فيما وصل عدد من يحق لهن التصويت 2686468  بزيادة قدرها 292078 لصالح الأردنيات.

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وبلغ مجموع الناخبين الكلي 5 مليون و 80 الف و 858 ناخباً وناخبة، وفق ما رصد "الوكيل الاخباري".

 

مصدر مطلع ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان عدد الإناث في السجلات النهائية للناخبين يزيد عن الذكور، بسبب عمل عدد كبير من الأردنيين في القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" والأمن العام والأجهزة الأمنية المختلفة.

 

ولفت إلى ان قانون الانتخاب منع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المشاركة بالانتخابات النيابية.

 

وشدد على أنه ليس عدد الإناث أكثر من الذكور بالأردن، لكن منع القانون لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من المشاركة بالانتخابات هو من أوجد هذا الفارق بالأعداد. 

 
gnews

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