لماذا تقع الأخطاء في المخالفات الغيابية ؟ .. مدير السير يجيب - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير ادارة السير بمديرية الامن العام

العميد فراس الرشيد ان هناك انخفاض واضح بعدد مخالفات السير بالمملكة بعد تطبيق تعديلات قانون السير في المملكة .



واضاف الرشيد عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا ان الاشكالية حالياً في مخالفات المسارب والهاتف الخلوي والسرعة الزائدة .



واضاف الرشيد ان من اهم التعديلات على قانون السير الجديد هو المجلس الاعلى للمنظومة المرورية حيث اصبح لدينا مؤسسة وطنية للتنظيم في هذا الشأن .



واكد ان السيطرة على هذا الجانب بحاجة الى سلسلة متشابكة من تشريعات ووعي مجتمعي وانفاذ القانون وعدالة اجرائية ، مؤكدا على دور وسائل الاعلام بالتوعية .



وحول شكوى البعض من اخطاء في ارقام لوحات المركبات بالمخالفات المرورية الغيابية - قال الرشيد - ان هناك لوحات لمركبات من دول عربية بالمملكة مشابهة لارقام مركبات اردنية ترصدها الكاميرات على انها اردنية ، اضافة ان هناك سائقون يقومون بمسح "الشرطة" او الاطار الاسود او الكتابة على لوحة المركبة ، وعندها تحصل اشكالية في رصد ونقل ارقام اللوحات .



وبين الرشيد ان امانة عمان باشرت مؤخرا العمل على التدقيق اليدوي على مخالفات السير لتدارك هذه الاخطاء وهو الامر الذي تسبب في تأخير وصول رسالة بالمخالفة الى السائقين .



واشار الرشيد ان ادارة السير تعود الى صور وفيديوهات موثقة عند مراجعة سائقين بحجة عدم وضوح صورة المخالفة ، مؤكدا ان معظم هؤلاء السائقين يقتنعون بصحة المخالفة عند مراجعة هذه الصور ، التي يشكو البعض عدم وضوحها .



وحول حديث البعض ان رقيب السير مطلوب منه رقم معين بعدد مخالفات السير يوميا ، - اكد الرشيد - ان تحصيلات مخالفات السير تذهب الى البلديات وامانة عمان ، حيث ان الجهة التي تحرر المخالفات وهي ادارة السير ليست الجهة المستفيدة وهو الامر الذي يؤكد عدم صحة هذه الاتهامات .



وفي نهاية حديثه اكد الرشيد اننا بحاجة الي توجيه ايقاع الشارع الى الإتجاه الصحيح لسبب المخالفة من حيث المها واضرارها المالية والنفسية والاجتماعية ، مشيرا انه يجب النظر

الى شرطي السير انه ابن المجتمع وفي خدمة المجتمع .