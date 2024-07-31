 
الأربعاء 2024-07-31 12:12 م
 
 

لماذا تقع الأخطاء في المخالفات الغيابية ؟ .. مدير السير يجيب - فيديو

العميد فراس الرشيد
العميد فراس الرشيد
الأربعاء، 31-07-2024 09:31 ص

 

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير ادارة السير  بمديرية الامن العام 
العميد فراس الرشيد ان هناك انخفاض واضح بعدد مخالفات السير بالمملكة بعد تطبيق تعديلات قانون السير  في المملكة .

واضاف الرشيد  عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا ان الاشكالية حالياً في مخالفات المسارب والهاتف الخلوي والسرعة الزائدة .

واضاف الرشيد ان من اهم التعديلات على قانون السير الجديد هو  المجلس الاعلى للمنظومة المرورية حيث اصبح لدينا مؤسسة وطنية  للتنظيم في هذا الشأن .

واكد ان السيطرة على  هذا الجانب بحاجة الى سلسلة متشابكة من تشريعات ووعي مجتمعي وانفاذ القانون وعدالة اجرائية ، مؤكدا على دور وسائل الاعلام بالتوعية .

وحول شكوى البعض من اخطاء في ارقام لوحات المركبات بالمخالفات المرورية الغيابية  - قال الرشيد - ان هناك لوحات لمركبات من دول عربية بالمملكة مشابهة لارقام مركبات اردنية ترصدها الكاميرات على انها اردنية ، اضافة ان هناك سائقون يقومون  بمسح "الشرطة" او الاطار الاسود او الكتابة على لوحة المركبة ، وعندها تحصل اشكالية في رصد ونقل ارقام اللوحات .  

وبين الرشيد ان امانة عمان باشرت مؤخرا العمل على التدقيق اليدوي على مخالفات السير لتدارك هذه الاخطاء وهو الامر الذي تسبب في تأخير وصول رسالة بالمخالفة الى السائقين .

واشار الرشيد ان ادارة السير تعود الى صور وفيديوهات موثقة عند مراجعة سائقين بحجة عدم وضوح صورة المخالفة ، مؤكدا ان معظم هؤلاء السائقين يقتنعون بصحة المخالفة عند مراجعة هذه الصور ، التي يشكو البعض عدم وضوحها .

وحول حديث البعض ان رقيب السير مطلوب منه رقم معين بعدد مخالفات السير يوميا ، - اكد الرشيد - ان تحصيلات مخالفات السير تذهب الى البلديات وامانة عمان ، حيث ان الجهة التي تحرر المخالفات وهي ادارة السير  ليست الجهة المستفيدة وهو الامر الذي يؤكد عدم صحة هذه الاتهامات .

وفي نهاية حديثه اكد الرشيد اننا بحاجة الي توجيه ايقاع الشارع الى الإتجاه الصحيح لسبب المخالفة من حيث المها واضرارها المالية والنفسية والاجتماعية ، مشيرا انه يجب النظر 
الى شرطي السير انه ابن المجتمع وفي خدمة المجتمع .

 

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