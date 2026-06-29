الإثنين 2026-06-29 10:59 ص

لماذا سجلت اللحوم الرومانية أسعاراً أعلى من البلدية بالاردن ؟- فيديو

الإعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
 
الإثنين، 29-06-2026 09:42 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أكد مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين لشؤون المحافظات ومدير مديرية مراقبة الأسواق والتموين، المهندس عاطف العلاونة، أن الوزارة تواصل مراقبة الأسواق من خلال إعداد تقارير أسبوعية وشهرية لرصد حركة الأسعار وضمان استقرارها.

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وقال العلاونة، خلال حديثه لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، إن أسعار 51 سلعة أساسية، من بينها الأرز والسكر والالبان وبعض الزيوت النباتية، تشهد استقرارًا، فيما سجلت 28 سلعة انخفاضًا في أسعارها خلال شهر حزيران مقارنة بشهر أيار.


وأضاف أن أسعار الدواجن والبيض شهدت انخفاضًا ملحوظًا، في حين ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية، موضحًا أن سعر اللحم الروماني تجاوز في مرحلة معينة سعر اللحم البلدي نتيجة زيادة الإقبال عليه، لكونه لا يحتوي على "اللِّيّة"، بحسب تعبيره.


وأشار إلى أن أسعار اللحم البلدي عادت إلى الاستقرار عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، التي تشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على اللحوم البلدية.


وتوقع العلاونة أن تشهد الأسواق مزيدًا من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار بعض مدخلات الإنتاج، مثل الأسمدة، لم ينعكس بعد بشكل كامل على أسعار بعض السلع، معربًا عن أمله في أن يظهر هذا الأثر خلال الفترة القادمة.

 

وفيما يتعلق بأسعار الخضار، أوضح أن أسعار عدد من الأصناف، مثل الكوسا والبطاطا والثوم والفلفل، انخفضت خلال شهر حزيران، بينما ارتفعت أسعار  بعضها مثل البندورة والباذنجان مقارنة بشهر أيار.

 

 
 


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