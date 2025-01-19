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لماذا لا يتم استيراد الثوم من سوريا وبيعه بأسعار زهيدة ؟؟ أبو حماد يجيب

الثوم
الثوم
الأحد، 19-01-2025 02:58 م
الوكيل الإخباري-   تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة تظهر مزارعين سوريين وهم يعرضون منتجاتهم الزراعية بأسعار رمزية مقارنة بالأسعار التي تباع بها في السوق المحلي ، خاصة الثوم والذي بلغ سعر بيعه في سوريا 1.25 دينار أردني ، بينما يباع في السوق المحلي بثلاثة دنانير للكيلو .اضافة اعلان


وقال نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد لـ "الوكيل الإخباري" بأن وزارة الزراعة قامت بتحديد الكميات المسموح بها لاستيراد الثوم من مبدأ حماية المنتج المحلي ، حيث تم السماح من قبل الوزارة باستيراد 1000 طن من منتج الثوم .

وبيّن بأن الشهر القادم سيشهد حصاد المنتج المحلي ، وعلى إثرها سينخفض سعر الثوم في السوق المحلي ، بينما سيبقى محافظاً على سعره المرتفع حتى تلك الفترة .
 
gnews

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