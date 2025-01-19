لماذا لا يتم استيراد الثوم من سوريا وبيعه بأسعار زهيدة ؟؟ أبو حماد يجيب

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الوكيل الإخباري- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة تظهر مزارعين سوريين وهم يعرضون منتجاتهم الزراعية بأسعار رمزية مقارنة بالأسعار التي تباع بها في السوق المحلي ، خاصة الثوم والذي بلغ سعر بيعه في سوريا 1.25 دينار أردني ، بينما يباع في السوق المحلي بثلاثة دنانير للكيلو . اضافة اعلان





وقال نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد لـ "الوكيل الإخباري" بأن وزارة الزراعة قامت بتحديد الكميات المسموح بها لاستيراد الثوم من مبدأ حماية المنتج المحلي ، حيث تم السماح من قبل الوزارة باستيراد 1000 طن من منتج الثوم .



وبيّن بأن الشهر القادم سيشهد حصاد المنتج المحلي ، وعلى إثرها سينخفض سعر الثوم في السوق المحلي ، بينما سيبقى محافظاً على سعره المرتفع حتى تلك الفترة .

