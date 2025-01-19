لماذا لا يتم استيراد الثوم من سوريا وبيعه بأسعار زهيدة ؟؟ أبو حماد يجيب

وقال نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد لـ "الوكيل الإخباري" بأن وزارة الزراعة قامت بتحديد الكميات المسموح بها لاستيراد الثوم من مبدأ حماية المنتج المحلي ، حيث تم السماح من قبل الوزارة باستيراد 1000 طن من منتج الثوم .
وبيّن بأن الشهر القادم سيشهد حصاد المنتج المحلي ، وعلى إثرها سينخفض سعر الثوم في السوق المحلي ، بينما سيبقى محافظاً على سعره المرتفع حتى تلك الفترة .
-
أخبار متعلقة
-
اصابة سيدة بحادث سير في اربد
-
شاهد : فيديو صادم من داخل شركة دجاج اردنية
-
نادي الأسير الفلسطيني: اتفاق تبادل الأسرى سيفرج عن كافة النساء والأطفال في سجون الاحتلال
-
اصابات بحادث سير في عمان
-
لا زيادة على أقساط التأمين والكتاب المتداول هو تعميم داخلي لموظفي شركة خاصة
-
أسيران أردنيان ضمن قائمة أسرى اعلنتها السلطات الاسرائيلية
-
هل تغدر إسرائيل بالمقاومة عقب استلام الأسرى ؟
-
توقعات بانتعاش السياحة الوافدة إلى الأردن بعد اتفاق وقف النار في غزة