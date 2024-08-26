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لمواجهة الاكتظاظ.. كرفانات صفية في مدرسة الزعتري بالسلط

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 09:54 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية تربية قصبة السلط بوزارة التربية والتعليم الدكتور حرب خلف الحجاج أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تأمين كرفانات لاستخدامها كدورات مياه وغرف صفية بدلا من الصفوف المجمعة في مدرسة الزعتري.

وقال الحجاج اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، إن مشروع بناء مدرسة جديدة بدل المدرسة القائمة بدأ مؤخرا، ويتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام الدراسي الحالي.

وأضاف أن بعض الغرف الصفية والمنشآت في المدرسة كانت آيلة للسقوط، وتمت إزالتها حفاظا على سلامة الكوادر الإدارية والتدريسية والطلبة في المدرسة.

وأشار حجاج إلى أنه تمت مخاطبة وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان لأجل تأمين كرفانات من استخدامها كغرف صفية ودورات مياه نظرا للاكتظاظ الذي تعاني منه المدرسة في ظل هدم بعض الغرف ودورات المياه.

وكان اشتكى مواطن عبر "برنامج الوكيل"، من نقص الغرف الصفية في مدرسة الزعتري بمدينة السلط واكتظاظ الطلاب في الصفوف المتبقية وعدم وجود دورات مياه كافية.

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