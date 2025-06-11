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مأساة في العقبة .. الشاب عيسى لا يزال عالقًا تحت الأرض منذ أكثر من 40 ساعة

الشاب عيسى صالح محمد الطعمات بني خلف
الشاب عيسى صالح محمد الطعمات بني خلف
 
الأربعاء، 11-06-2025 11:22 ص
الوكيل الإخباري- وجّهت عائلة الشاب عيسى صالح محمد الطعمات بني خلف، من بلدة بيت يافا – محافظة إربد، مناشدة إنسانية عاجلة إلى الأجهزة الرسمية ووسائل الإعلام الأردنية، تطالب فيها بتكثيف وتسريع جهود الإنقاذ بعد أن تعرض نجلهم لحادث انهيار ترابي أثناء عمله داخل بئر يتجاوز عمقه 60 مترًا في محافظة العقبة.اضافة اعلان


وقالت العائلة في بيان وصل "الوكيل الإخباري"، إن الحادث وقع منذ أكثر من 40 ساعة، وما يزال الشاب عالقًا تحت الأنقاض دون معلومات مؤكدة عن وضعه الصحي حتى الآن، في ظل حالة من القلق والألم الكبيرين التي تعيشها الأسرة.

وأكدت العائلة تقديرها للجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني في موقع الحادث، لكنها طالبت بتوفير دعم فني عاجل، والاستعانة بفرق هندسية متخصصة وتقنيات حديثة لإنقاذ الشاب، محذّرة من أن أمل النجاة يتضاءل مع مرور الوقت، وأن التأخير في عمليات الإنقاذ قد تكون له عواقب مأساوية.

وفي حديث لـ"الوكيل الإخباري"، قال مصطفى الطعمات، شقيق الشاب العالق بأن العائلة تعيش ساعات من الرعب الحقيقي، ولا تملك أي معلومة دقيقة عن وضع عيسى ، حيث إن كل ما تطلبه العائلة هو أن تُكثّف الجهات المعنية جهودها وتستخدم كل ما هو ممكن لإنقاذ حياة عيسى والوصول إليه في الوقت المناسب .
 
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