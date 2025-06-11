مأساة في العقبة .. الشاب عيسى لا يزال عالقًا تحت الأرض منذ أكثر من 40 ساعة

وقالت العائلة في بيان وصل "الوكيل الإخباري"، إن الحادث وقع منذ أكثر من 40 ساعة، وما يزال الشاب عالقًا تحت الأنقاض دون معلومات مؤكدة عن وضعه الصحي حتى الآن، في ظل حالة من القلق والألم الكبيرين التي تعيشها الأسرة.
وأكدت العائلة تقديرها للجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني في موقع الحادث، لكنها طالبت بتوفير دعم فني عاجل، والاستعانة بفرق هندسية متخصصة وتقنيات حديثة لإنقاذ الشاب، محذّرة من أن أمل النجاة يتضاءل مع مرور الوقت، وأن التأخير في عمليات الإنقاذ قد تكون له عواقب مأساوية.
وفي حديث لـ"الوكيل الإخباري"، قال مصطفى الطعمات، شقيق الشاب العالق بأن العائلة تعيش ساعات من الرعب الحقيقي، ولا تملك أي معلومة دقيقة عن وضع عيسى ، حيث إن كل ما تطلبه العائلة هو أن تُكثّف الجهات المعنية جهودها وتستخدم كل ما هو ممكن لإنقاذ حياة عيسى والوصول إليه في الوقت المناسب .
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