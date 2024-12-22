مؤشرات قوية لتساقط الثلوج في الأردن خلال الشهرين القادمين

وأفادت مواقع متخصصة برصد الطقس، وفقاً لرصد موقع الوكيل الاخباري ، بوجود احتمالية لتساقط الثلوج في الأردن خلال شهري كانون الثاني وشباط المقبلين نظراً لتأثر المملكة خلال الموسم الحالي ببرودة أشد من العام الماضي وهو ما يتناسب طرديا مع تساقط الثلوج .
وأوضحت التوقعات أن الفرصة الأكبر لتساقط الثلوج ستكون خلال شهر كانون الثاني المقبل، بينما تتراجع احتمالية تساقطها في شباط مع بقائها قائمة.
كما أشارت تنبؤات الطقس إلى أن الموسم الحالي يُتوقع أن يكون أكثر برودة مقارنة بالموسم الماضي، مع تسجيل العديد من موجات البرد والصقيع.
و صادف يوم أمس السبت 21 كانون أول بدء مربعانية الشتاء لهذا العام .
يُشار إلى أن المؤشرات الجوية تبقى عرضة للصواب أو الخطأ، حيث تعتمد بشكل كبير على نماذج التنبؤ ورصد الخرائط الجوية التي قد تتغير مع مرور الوقت.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن موعد تشغيل وتفعيل تطبيق yellow taxi الخاص بالتاكسي الأصفر
-
التربية: تحويل كامل الرواتب المتأخرة للمعلمين الجُدد إلى البنوك اليوم
-
مصدر أمني يكشف حقيقة العثور على رجل مبتورة في إربد - فيديو
-
5 إصابات بحادث سير في المنشية بالأغوار الشمالية
-
جواز السفر الأردني يحتل الترتيب الـ77 عالميا
-
إصدار 36.5 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي
-
الأرصاد توضح حول سقوط زخات البرد غداً الجمعة
-
شركات التامين تطالب برفع أقساط "ضد الغير" بسبب الخسائر والحوادث المفتعلة