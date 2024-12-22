مؤشرات قوية لتساقط الثلوج في الأردن خلال الشهرين القادمين

12:52 م

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- تشير توقعات خرائط الطقس ومصادر عالمية ومحلية لرصد المنخفضات الجوية إلى وجود مؤشرات قوية لاحتمالية تساقط الثلوج خلال الموسم الحالي. اضافة اعلان





وأفادت مواقع متخصصة برصد الطقس، وفقاً لرصد موقع الوكيل الاخباري ، بوجود احتمالية لتساقط الثلوج في الأردن خلال شهري كانون الثاني وشباط المقبلين نظراً لتأثر المملكة خلال الموسم الحالي ببرودة أشد من العام الماضي وهو ما يتناسب طرديا مع تساقط الثلوج .



وأوضحت التوقعات أن الفرصة الأكبر لتساقط الثلوج ستكون خلال شهر كانون الثاني المقبل، بينما تتراجع احتمالية تساقطها في شباط مع بقائها قائمة.



كما أشارت تنبؤات الطقس إلى أن الموسم الحالي يُتوقع أن يكون أكثر برودة مقارنة بالموسم الماضي، مع تسجيل العديد من موجات البرد والصقيع.



و صادف يوم أمس السبت 21 كانون أول بدء مربعانية الشتاء لهذا العام .



يُشار إلى أن المؤشرات الجوية تبقى عرضة للصواب أو الخطأ، حيث تعتمد بشكل كبير على نماذج التنبؤ ورصد الخرائط الجوية التي قد تتغير مع مرور الوقت.