 
الأربعاء 2024-11-27 04:04 م
 

ما مصير السجائر الإلكترونية التي ضبطتها الجمارك ؟

جانب من السجائر الإلكترونية المضبوطة من قبل كوادر الجمارك ومكافحة التهريب
جانب من السجائر الإلكترونية المضبوطة من قبل كوادر الجمارك ومكافحة التهريب
الأربعاء، 27-11-2024 02:24 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دائرة الجمارك الأردنية عن مصير السجائر الإلكترونية التي يتم ضبطها من كوادر الجمارك في العمليات النوعية التي تنفذها كوادر الدائرة بين الحين والآخر .اضافة اعلان


وبين مصدر بأن السجائر الإلكترونية المضبوطة خلال العمليات التي تنفذها كوادر الدائرة يتم إعادة تصديرها للخارج من خلال مزادات خاصة بها ، ورفد خزينة الدولة بالمبالغ التي يتم كسبها من هذه المزادات .

وأضاف لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذه السجائر لا تدخل إلى السوق الأردني بأي حال من الأحوال لكونها لا تملك بيان جمركي أو كشف تفصيلي ببيانات المنتج وبلد المنشأ ، الأمر الذي يؤدي في المحصلة لتصدير هذا المنتج لخارج المملكة ومنع دخوله إلى السوق المحلي لحماية المستهلك الأردني .

وكانت الجمارك قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن ضبط أكثر من 60 ألف سيجارة إلكترونية وآلاف علب "الجوس" المصنع محلياً والمعسل منتهي الصلاحية ، في عملية تعتبر الأكبر من نوعها خلال العام 2024 .
 
gnews

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