ما مصير السجائر الإلكترونية التي ضبطتها الجمارك ؟

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الوكيل الإخباري- كشفت دائرة الجمارك الأردنية عن مصير السجائر الإلكترونية التي يتم ضبطها من كوادر الجمارك في العمليات النوعية التي تنفذها كوادر الدائرة بين الحين والآخر . اضافة اعلان





وبين مصدر بأن السجائر الإلكترونية المضبوطة خلال العمليات التي تنفذها كوادر الدائرة يتم إعادة تصديرها للخارج من خلال مزادات خاصة بها ، ورفد خزينة الدولة بالمبالغ التي يتم كسبها من هذه المزادات .



وأضاف لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذه السجائر لا تدخل إلى السوق الأردني بأي حال من الأحوال لكونها لا تملك بيان جمركي أو كشف تفصيلي ببيانات المنتج وبلد المنشأ ، الأمر الذي يؤدي في المحصلة لتصدير هذا المنتج لخارج المملكة ومنع دخوله إلى السوق المحلي لحماية المستهلك الأردني .



وكانت الجمارك قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن ضبط أكثر من 60 ألف سيجارة إلكترونية وآلاف علب "الجوس" المصنع محلياً والمعسل منتهي الصلاحية ، في عملية تعتبر الأكبر من نوعها خلال العام 2024 .