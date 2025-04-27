ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية دون الصف السادس سيشمل 123 مدرسة من مجموع المدارس في المملكة، وأنه سيتم من خلال رصيد المعلمات الموجود .

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وبين المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن الوزارة ستعين معلمات جدد في حال دعت الحاجة، على أن يبدأ العمل بتطبيق القرار في بداية العام الدراسي المقبل، مؤكداً أنه سيتم الاستفادة من المعلمين الذكور في وظائف إدارية مساندة في المدارس والمديريات.





الى ذلك أوعز وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، بتأنيث المدارس التي كادرها التعليمي من الذكور والتي تنتهي بالصف السادس فما دون.