ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟

وفي كتاب وجهه الوزير إلى مديرات التربية والتعليم، تم التأكيد على نقل الكوادر الفائضة من المعلمين الذكور إلى المراكز التعليمية والإدارية، وإدراجها على بطاقة التشكيلات المدرسية للعام 2025 – 2026.
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