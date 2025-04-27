الأحد 2025-04-27 02:39 م
 

ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 27-04-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية دون الصف السادس سيشمل 123 مدرسة من مجموع المدارس في المملكة، وأنه سيتم من خلال رصيد المعلمات الموجود .

اضافة اعلان

 

وبين المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري  أن الوزارة ستعين معلمات جدد في حال دعت الحاجة، على أن يبدأ العمل بتطبيق القرار في بداية العام الدراسي المقبل، مؤكداً  أنه سيتم الاستفادة من المعلمين الذكور في وظائف إدارية مساندة في المدارس والمديريات.

الى ذلك أوعز وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، بتأنيث المدارس التي كادرها التعليمي من الذكور والتي تنتهي بالصف السادس فما دون.


وفي كتاب وجهه الوزير إلى مديرات التربية والتعليم، تم التأكيد على نقل الكوادر الفائضة من المعلمين الذكور إلى المراكز التعليمية والإدارية، وإدراجها على بطاقة التشكيلات المدرسية للعام 2025 – 2026.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة

فلب

تكنولوجيا "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة هامة لتحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو

نقود

اقتصاد محلي 16.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنهاية الربع الأول

جانب من الزيارة

أخبار محلية الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

لا8ع

تكنولوجيا أدوبي تُطلق تطبيق Firefly وتُحدث ثورة إبداعية بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة

الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2"

فلسطين الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

رلااغةتع

فن ومشاهير مقطع عفوي من داخل السيارة… عاصي الحلاني يغني أغنيته الجديدة مع ابنته دانا

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟



 
 





الأكثر مشاهدة