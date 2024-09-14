ما مصير النائب الذي يصدر بحقه قرار قطعي بالحبس ؟

وأوضح نصراوين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن النائب اذا ما صدر بحقه قرار نهائي قطعي بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة فإنه يفقد عضويته وفق أحكام الدستور وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بحدوث شاغر فتقوم الهيئة المستقلة للانتخاب وتنفيذاً لاحكام قانون الانتخاب بملء هذا الشاغر وفق الآلية المحددة تشريعياً .
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