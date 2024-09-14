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ما مصير النائب الذي يصدر بحقه قرار قطعي بالحبس ؟

مجلس النواب
مجلس النواب
السبت، 14-09-2024 09:10 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن ما قد يحدث مع النواب من تغييرات أو تطورات يمكن أن تؤثر في عضويتهُم في المجلس النيابي كأن يفقد أحدهم شرطا من شروط العضوية بقرار حبس لمدة تزيد على سنة واحدة او حالات اخرى تؤثر على صحة عضويته فهذا الأمر ليس من اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب .

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وأوضح نصراوين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري  أن النائب اذا ما صدر بحقه قرار نهائي قطعي بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة فإنه يفقد عضويته وفق أحكام الدستور وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بحدوث شاغر فتقوم الهيئة المستقلة للانتخاب وتنفيذاً لاحكام قانون الانتخاب بملء هذا الشاغر وفق الآلية المحددة تشريعياً .

 

 وفي وقت سابق اليوم السبت، قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بإدانة أحد المترشحين والذي فاز بالانتخابات بجناية الرشوة.  

 
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