محافظ العقبة: اهتمام ملكي كبير بالعقبة لوضعها على الخارطة بالمنطقة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أن الاهتمام الملكي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في محافظة العقبة نهض بالمدينة وعمل على تطويرها وخاصة في جذب الاستثمارات والعمل على توطينها وجعلها أنموذجا يحتذى به من خلال التوجيهات الملكية المستمرة لوضعها على الخارطة بالمنطقة في ظل إقليم ملتهب ويعج بالأزمات.



وقال الحجاج اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن العقبة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات في حين تسعى للتطوير بمجال سياحة المعارض من خلال استضافة معرض سوفكس 2024 والعمل على استضافة المزيد من المعارض في المستقبل.



وأضاف أن العقبة لديها خطط وبرامج لضمان ديمومة السياحة وبقاء السائح لأكثر من يوم في المدينة، وذلك من خلال إنشاء وتطوير المشاريع السياحية والاقتصادية والاستثمارية والعمل على إقامة العديد من الفعاليات لجذب السياح وضمان تجربة سياحية فريدة لهم، وبما ينعكس إيجابيا على توفير فرص العمل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.



وأشار الحجاج إلى أن غاية السلطات في العقبة هي شعور السائح والزائر بالأمن والاستقرار والراحة لضمان تكرار التجربة وأخذ الانطباع الإيجابي عن تجربته في العقبة.



وبيّن أن هناك بنية تحتية متطورة ومنشآت سياحية تضمن تجربة فريدة من نوعها للزائر في مناطق المثلث الذهبي (العقبة – وادي رم- البترا)، بالإضافة إلى العمل على ملف ترشيح محمية العقبة البحرية لمواقع التراث العالمي- اليونسكو والتي هي محط الاهتمام الملكي.

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