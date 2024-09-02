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محافظ العقبة: اهتمام ملكي كبير بالعقبة لوضعها على الخارطة بالمنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 02-09-2024 09:57 ص

 الوكيل الإخباري- أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أن الاهتمام الملكي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في محافظة العقبة نهض بالمدينة وعمل على تطويرها وخاصة في جذب الاستثمارات والعمل على توطينها وجعلها أنموذجا يحتذى به من خلال التوجيهات الملكية المستمرة لوضعها على الخارطة بالمنطقة في ظل إقليم ملتهب ويعج بالأزمات.

وقال الحجاج اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن العقبة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات في حين تسعى للتطوير بمجال سياحة المعارض من خلال استضافة معرض سوفكس 2024 والعمل على استضافة المزيد من المعارض في المستقبل.

وأضاف أن العقبة لديها خطط وبرامج لضمان ديمومة السياحة وبقاء السائح لأكثر من يوم في المدينة، وذلك من خلال إنشاء وتطوير المشاريع السياحية والاقتصادية والاستثمارية والعمل على إقامة العديد من الفعاليات لجذب السياح وضمان تجربة سياحية فريدة لهم، وبما ينعكس إيجابيا على توفير فرص العمل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وأشار الحجاج إلى أن غاية السلطات في العقبة هي شعور السائح والزائر بالأمن والاستقرار والراحة لضمان تكرار التجربة وأخذ الانطباع الإيجابي عن تجربته في العقبة.

وبيّن أن هناك بنية تحتية متطورة ومنشآت سياحية تضمن تجربة فريدة من نوعها للزائر في مناطق المثلث الذهبي (العقبة – وادي رم- البترا)، بالإضافة إلى العمل على ملف ترشيح محمية العقبة البحرية لمواقع التراث العالمي- اليونسكو والتي هي محط الاهتمام الملكي.

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وحول تنظيم مظاهر الدعاية الانتخابية في العقبة، شدد الحجاج على تجويد العملية بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم تشويه صورتها في ذهن الزائر والسائح، لافتا إلى توفير أماكن ومواقع محددة للدعاية الانتخابية بما لا يتعارض مع قوانين وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتنطلق فعاليات معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2024"، بنسخته 14 في مدينة العقبة غدا الثلاثاء تحت الرعاية الملكية السامية بحضور قادة عسكريون ومسؤولون مدنيون من دول شقيقة وصديقة.

وتشارك في معرض سوفكس لهذا العام، والذي سيعقد على مدار 3 أيام، 73 دولة شقيقة وصديقة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

 

 
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