الثلاثاء 2026-01-13 11:51 ص

محافظ عجلون: لا حوادث أو مداهمات أمطار خلال المنخفض الجوي الحالي

الثلاثاء، 13-01-2026 09:07 ص
الوكيل الإخباري-   قال محافظ عجلون ورئيس لجنة الصحة والسلامة العامة نايف الهدايات إن المحافظة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الأحوال الجوية، حيث يتم عقد اجتماع فوري قبل كل منخفض جوي، إلى جانب وجود تنسيق عالٍ مع رؤساء البلديات وفتح غرفة عمليات لمتابعة أي ملاحظات أو بلاغات.اضافة اعلان


وأوضح الهدايات لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن محافظة عجلون تُعد من المناطق الأعلى في كميات الهطول المطري، إذ يبلغ المعدل السنوي نحو 600 ملم، ومن المتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار ثلثي هذا المعدل مع نهاية المنخفض الحالي لتصل إلى أكثر من 400 ملم.


وأكد أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو مداهمات خلال فترة المنخفض، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والابتعاد عن مجاري السيول، وتوخي الحيطة والحذر بسبب الضباب والأجواء غير المستقرة.
 
 


