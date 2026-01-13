محافظ عجلون: لا حوادث أو مداهمات أمطار خلال المنخفض الجوي الحالي

وأوضح الهدايات لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن محافظة عجلون تُعد من المناطق الأعلى في كميات الهطول المطري، إذ يبلغ المعدل السنوي نحو 600 ملم، ومن المتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار ثلثي هذا المعدل مع نهاية المنخفض الحالي لتصل إلى أكثر من 400 ملم.
وأكد أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو مداهمات خلال فترة المنخفض، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والابتعاد عن مجاري السيول، وتوخي الحيطة والحذر بسبب الضباب والأجواء غير المستقرة.
