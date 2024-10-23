محلات عمان ستغلق الساعة التاسعة اعتباراً من الاسبوع القادم

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يبدأ موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة عمان في مطلع شهر تشرين الثاني القادم . اضافة اعلان





ووفق ما اعلنت غرفة تجارة الأردن في وقت سابق ان القرار استثنى المخابز والسوبر ماركت ودور السينما والمطاعم والمقاهي والقطاعات الخدماتية والسياحية ، كما استثنى أيام المناسبات والأعياد .



وبحسب ما علم موقع الوكيل الاخباري من مصادر مطلعة ان اجتماعاً سيعقد خلال اليومين القادمين لإعلان القرار رسمياً في حال اقراره .



المصدر اكد ان تطبيق قرار الاغلاق الشهر القادم سيكون اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً " في فصل الشتاء " حيث سيكون بدء الاغلاق عن الساعة العاشرة مساءً " في فصل الصيف " .