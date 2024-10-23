محلات عمان ستغلق الساعة التاسعة اعتباراً من الاسبوع القادم

ووفق ما اعلنت غرفة تجارة الأردن في وقت سابق ان القرار استثنى المخابز والسوبر ماركت ودور السينما والمطاعم والمقاهي والقطاعات الخدماتية والسياحية ، كما استثنى أيام المناسبات والأعياد .
وبحسب ما علم موقع الوكيل الاخباري من مصادر مطلعة ان اجتماعاً سيعقد خلال اليومين القادمين لإعلان القرار رسمياً في حال اقراره .
المصدر اكد ان تطبيق قرار الاغلاق الشهر القادم سيكون اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً " في فصل الشتاء " حيث سيكون بدء الاغلاق عن الساعة العاشرة مساءً " في فصل الصيف " .
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