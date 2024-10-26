 
السبت 2024-10-26 01:47 م
 

محلل سياسي: تفاهمات سبقت الرد الإسرائيلي وسط توقعات بعدم رد إيران

جانب من الهجوم الإيراني مطلع الشهر الحالي
جانب من الهجوم الإيراني مطلع الشهر الحالي
السبت، 26-10-2024 12:31 م
الوكيل الإخباري- اعتبر المحلل السياسي ووزير الاعلام الأسبق سميح المعايطة أن الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الأخير لا يوجب أي رد من قبل إيران نظرا لنوعية الرد والأهداف التي ألحق بها أضرارا محدودة.اضافة اعلان


وقال المعايطة لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك تفاهمات سياسية كبيرة برعاية الولايات المتحدة سبقت الرد الإسرائيلي كما هو الحال أيضا في هجوم إيران الذي شنته مطلع الشهر الحالي، لافتا إلى أن إسرائيل كانت قد أبلغت إيران بالرد وتفاصيله.

وأضاف أن الولايات المتحدة عملت مؤخرا لضمان أن يكون الرد محدودا ويشمل أهدافا عسكرية وليست منشآت نفطية أو نووية وبالتالي ألا يؤدي للتصعيد الشامل في المنطقة والانزلاق نحو الحرب بين الجانبين.

وأشار المعايطة إلى أن إسرائيل بهذا الرد المحدود والضعيف تهدف للتركيز على جبهتي غزة ولبنان وعدم فتح جبهات جديدة قد تؤدي لانهاك إسرائيل لاحقا إذا استمرت الحرب مطولا.

وكانت شنت إسرائيل فجر اليوم السبت، سلسلة من الغارات الجوية على إيران، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، رغم عدم ورود أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.

بدوره أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بشكل موجه أهدافا عسكرية في إيران، وأن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، وأنه يتابع التطورات من إيران ووكلائها حسب تعبيره.

وفي طهران، قال الدفاع الجوي الإيراني إنه "تصدى لمحاولات الكيان الصهيوني استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد".

وأضاف أن "هجوم الكيان الصهيوني أسفر عن أضرار محدودة في بعض المواقع".
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم

أخبار الشركات السالم: النتائج المالية القوية للمجموعة تعكس رؤيتها الاستراتيجية الطموحة وقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة

جانب من الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل

عربي ودولي مسؤول إيراني يعلق على الهجوم الإسرائيلي الأخير بجملة واحدة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضخمة في الضفة

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف تأثيراً مفاجئاً لتناول الفستق على صحة العين

من مشاركة الهيئة المستقلة في انتخابات جورجيا

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات في جورجيا

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 يبدأ توزيع المساعدات في القطاع

الاعتداء على الفلسطينيين أثناء قطف الزيتون

فلسطين الجيش الإسرائيلي يهاجم قاطفي الزيتون الفلسطينيين

تعبيرية

أسواق ومال وزير المالية الروسي: اقتصادنا يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار



 


الأكثر مشاهدة