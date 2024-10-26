محلل سياسي: تفاهمات سبقت الرد الإسرائيلي وسط توقعات بعدم رد إيران

وقال المعايطة لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك تفاهمات سياسية كبيرة برعاية الولايات المتحدة سبقت الرد الإسرائيلي كما هو الحال أيضا في هجوم إيران الذي شنته مطلع الشهر الحالي، لافتا إلى أن إسرائيل كانت قد أبلغت إيران بالرد وتفاصيله.
وأضاف أن الولايات المتحدة عملت مؤخرا لضمان أن يكون الرد محدودا ويشمل أهدافا عسكرية وليست منشآت نفطية أو نووية وبالتالي ألا يؤدي للتصعيد الشامل في المنطقة والانزلاق نحو الحرب بين الجانبين.
وأشار المعايطة إلى أن إسرائيل بهذا الرد المحدود والضعيف تهدف للتركيز على جبهتي غزة ولبنان وعدم فتح جبهات جديدة قد تؤدي لانهاك إسرائيل لاحقا إذا استمرت الحرب مطولا.
وكانت شنت إسرائيل فجر اليوم السبت، سلسلة من الغارات الجوية على إيران، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، رغم عدم ورود أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.
بدوره أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بشكل موجه أهدافا عسكرية في إيران، وأن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، وأنه يتابع التطورات من إيران ووكلائها حسب تعبيره.
وفي طهران، قال الدفاع الجوي الإيراني إنه "تصدى لمحاولات الكيان الصهيوني استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد".
وأضاف أن "هجوم الكيان الصهيوني أسفر عن أضرار محدودة في بعض المواقع".
-
أخبار متعلقة
-
الصناعة والتجارة: المخزون الغذائي في الأردن آمن
-
بعد تلويحهم بالاعتصام .. وزيرة النقل تجتمع بمشغلي النقل العام الاحد
-
الأرصاد: لا منخفضات جوية لنهاية الشهر الحالي وأمطار خفيفة بهذا الموعد!
-
حادث سير وانقلاب مركبة في عمان
-
موسم الزيتون.. قصص من الكروم و"مزراب" الذهب الأخضر
-
تعديل تلقائي على ساعات الاردنيين .. وحسم الجدل حول عودة التوقيت الشتوي
-
تدهور مركبة وانقلابها في شارع ياجوز
-
الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك اليوم الخميس