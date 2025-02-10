محلل يصف زيارة الملك إلى واشنطن بالأخطر والأهم

01:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/720026 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وصف مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الثلاثاء بالأهم والأخطر. اضافة اعلان





وقال الرنتاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الزيارة تأتي في ظل فجوة المواقف المتسعة بين الأردن والرئيس الأمريكي، وتكرار حديث ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.



وأضاف أن ترامب وعشية لقائه مع الملك أعاد الحديث حول ملف التهجير وشراء قطاع غزة ومنح أجزاء منه لدول في المنطقة لإعادة إعماره، في حين أكد الملك موقف الأردن الثابت إزاء التهجير وحل الدولتين.



وأشار الرنتاوي إلى أن الأردن يعتبر ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية تهديد وجودي للأردن ومساس بالهوية الوطنية للمملكة وتصفية للقضية الفلسطينية.



وبيّن أن المصالح الأردنية لا يمكن أن تشترى بالمساعدات ولا يمكن للأردن التنازل عنها بالضغوطات حتى لو كانت من الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الأردن يواصل باستمرار الحديث عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ورفض كل مخططات التهجير.



وتابع أن علاقات الأردن والولايات المتحدة متجذرة وتاريخية ولا ترتبط فقط مع البيت الأبيض بل تمتد إلى الكونغرس الأمريكي وكافة مراكز صنع القرار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هناك، وسيعمل الأردن على استثمار هذه العلاقة الوطيدة من أجل الدفع بالسلام في الشرق الأوسط وعدم المساس بالمصالح الأردنية.



وأوضح أن ترامب مصاب بجنون العظمة بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية كما أنه معروف عنه بأنه لا يستمع لنصائح مستشاريه ويتخذ قرارات تتسم بالرعونة وقد تضر الولايات المتحدة أيضا.



ودعا الرنتاوي إلى استثمار الحالة الحالية في تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف الأردني الرافض للتهجير والمؤيد لإقامة الدولة الفلسطينية والتكاتف بين الشعب والقيادة لردع أي خطر يهدد الأردن لأننا نمر اليوم بمرحلة صعبة تتطلب العمل بشكل منهجي حقيقي يتجاوز ردود العفل فقط.