 
الإثنين 2025-02-10 02:02 م
 

محلل يصف زيارة الملك إلى واشنطن بالأخطر والأهم

ج
جلالة الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 10-02-2025 01:27 م
الوكيل الإخباري- وصف مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الثلاثاء بالأهم والأخطر.اضافة اعلان


وقال الرنتاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الزيارة تأتي في ظل فجوة المواقف المتسعة بين الأردن والرئيس الأمريكي، وتكرار حديث ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

وأضاف أن ترامب وعشية لقائه مع الملك أعاد الحديث حول ملف التهجير وشراء قطاع غزة ومنح أجزاء منه لدول في المنطقة لإعادة إعماره، في حين أكد الملك موقف الأردن الثابت إزاء التهجير وحل الدولتين.

وأشار الرنتاوي إلى أن الأردن يعتبر ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية تهديد وجودي للأردن ومساس بالهوية الوطنية للمملكة وتصفية للقضية الفلسطينية.

وبيّن أن المصالح الأردنية لا يمكن أن تشترى بالمساعدات ولا يمكن للأردن التنازل عنها بالضغوطات حتى لو كانت من الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الأردن يواصل باستمرار الحديث عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ورفض كل مخططات التهجير.

وتابع أن علاقات الأردن والولايات المتحدة متجذرة وتاريخية ولا ترتبط فقط مع البيت الأبيض بل تمتد إلى الكونغرس الأمريكي وكافة مراكز صنع القرار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هناك، وسيعمل الأردن على استثمار هذه العلاقة الوطيدة من أجل الدفع بالسلام في الشرق الأوسط وعدم المساس بالمصالح الأردنية.

وأوضح أن ترامب مصاب بجنون العظمة بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية كما أنه معروف عنه بأنه لا يستمع لنصائح مستشاريه ويتخذ قرارات تتسم بالرعونة وقد تضر الولايات المتحدة أيضا.

ودعا الرنتاوي إلى استثمار الحالة الحالية في تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف الأردني الرافض للتهجير والمؤيد لإقامة الدولة الفلسطينية والتكاتف بين الشعب والقيادة لردع أي خطر يهدد الأردن لأننا نمر اليوم بمرحلة صعبة تتطلب العمل بشكل منهجي حقيقي يتجاوز ردود العفل فقط.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

اقتصاد محلي وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع 4 دول

بحضور مساعد محافظ مادبا راكان العدوان وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي

أخبار محلية أوقاف مادبا تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لضباط الشرطة المجتمعية

مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية ورش تدريبية لضباط مؤشر النزاهة الوطني

قل

منوعات 6 طرق لحماية نفسك من الاحتيال على الإنترنت

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية تعميم حكومي على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

ج

خاص بالوكيل محلل يصف زيارة الملك إلى واشنطن بالأخطر والأهم

ات

منوعات تعرف على اوقات الصيام - السحور والافطار في الدول العربية



 




الأكثر مشاهدة