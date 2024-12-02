مخامرة: النظام المعدل لشركات التمويل سيحد من استغلال المواطنين بالقروض

وبين المخامرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذا القرار سيعزز من الرقابة على قواعد الامتثال والمصداقية والتأكد من حصول طالبي التمويل على مبالغ التمويل الخاصة بالمشاريع الصغيرة ، دون أن يتم سحبها لغايات أخرى وتورط المواطن بمشاكل وأعباء مالية على مدار السنوات .
وأكد بأن هذه القرارات تأتي ضمن توجهات الحكومة بحماية المواطن الأردني من استغلال حاجته للقروض برفع نسب الفائدة بشكل مخالف للقانون وبنسب كبيرة خارجة عن قدرة المواطن على السداد مستقبلاً .
كما لفت المخامرة إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يعتمد سياسة التوجيه لشركات التمويل فيما يتعلق بالفائدة ، دون الرقابة المباشرة ، وذلك لكونها خاضعة للعرض والطلب على مدار العام.
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