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مخامرة: النظام المعدل لشركات التمويل سيحد من استغلال المواطنين بالقروض

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-12-2024 02:17 م
الوكيل الإخباري- قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بأن قرار الحكومة بالموافقة على نظام معدل لنظام شركات التمويل لسنة 2024 وإعطاء البنك المركزي الأردني الرقابة عليها جاء لحماية المواطن الأردني من تصرفات بعض الشركات سابقاً برفع نسب الفائدة بشكل كبير، حيث إن وجود هذه الشركات تحت مظلة البنك المركزي يمنحها الكثير من الشفافية لكون المركزي يعتبر مؤسسة مستقلة تتمتع بالنزاهة أمام المواطن الأردني .اضافة اعلان


وبين المخامرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذا القرار سيعزز من الرقابة على قواعد الامتثال والمصداقية والتأكد من حصول طالبي التمويل على مبالغ التمويل الخاصة بالمشاريع الصغيرة ، دون أن يتم سحبها لغايات أخرى وتورط المواطن بمشاكل وأعباء مالية على مدار السنوات .

وأكد بأن هذه القرارات تأتي ضمن توجهات الحكومة بحماية المواطن الأردني من استغلال حاجته للقروض برفع نسب الفائدة بشكل مخالف للقانون وبنسب كبيرة خارجة عن قدرة المواطن على السداد مستقبلاً .

كما لفت المخامرة إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يعتمد سياسة التوجيه لشركات التمويل فيما يتعلق بالفائدة ، دون الرقابة المباشرة ، وذلك لكونها خاضعة للعرض والطلب على مدار العام.
 
gnews

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