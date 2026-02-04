مخبز حموده في عين الباشا يبحث عن زبون حوّل 280 دينارًا بالخطأ ويضرب مثالًا في الأمانة

09:50 ص

الوكيل الإخباري- في قصة تؤكد على أمانة الأردنيين وصدقهم في التعامل ، لا يزال أصحاب مخبز حموده في لواء عين الباشا يبحثون عن أي طريقة توصلهم لزبون قام بتحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب المخبز قبل نحو عام، في موقف يعكس أسمى معاني الأمانة والحرص على إعادة حقوق الآخرين.





وفي تفاصيل الحادثة، أوضح أصحاب المخبز لـ"الوكيل الإخباري" أن القصة تعود إلى يوم السبت الموافق 15 شباط 2025، حين دخل أحد الزبائن والذي يدعى "أحمد محمود علي خزعلي" إلى المخبز قرابة الساعة 3:20 عصرًا، وقام بشراء بعض المنتجات، ثم دفع قيمة المشتريات إلكترونيًا، ليتبيّن لاحقًا أنه حوّل 280 دينارًا أردنيًا بدلًا من دينارين و80 قرشًا.



وأضافوا أنهم بادروا فورًا إلى التواصل مع البنك من أجل إعادة المبلغ الذي تم تحويله بالخطأ، إلا أن البنك أفاد بأن الإجراءات المتبعة تقتضي أن يقوم مرسل المبلغ نفسه بتقديم طلب إلى بنكه للتراجع عن الحوالة، ليجري بعدها التواصل مع المخبز وإعادة المبلغ إليه.



وأشار أصحاب المخبز إلى أن خزعلي، وعلى ما يبدو، لم ينتبه إلى الخطأ حتى الآن، ولم يتقدم بأي طلب رسمي لاستعادة المبلغ، مؤكدين أن المبلغ ما يزال محفوظًا وجاهزًا للإعادة في أي وقت.



وأعربوا عن أملهم في أن يسهم نشر هذه القصة في الوصول إلى خزعلي، وإعادة أمواله التي حُوّلت بالخطأ، في مشهد يؤكد على قيم المجتمع الأردني الأصيل والمتمثلة في الأمانة والأخلاق وحفظ حقوق الناس، حتى وإن مرّ على الخطأ وقت طويل.



وكان "الوكيل الإخباري" قد نشر أمس الثلاثاء قصة كان قد ذكرها أحد المواطنين عن أمانة أصحاب نفس المخبز ، وذلك بعد أن أعادوا له مبلغ 60 ديناراً كان قد حولها بالخطأ ، حيث حظي تصرف إدارة المخبز بإشادة واسعة من المواطنين والمتابعين، الذين اعتبروه مثالًا حيًا على القيم الأصيلة في المجتمع الأردني .

