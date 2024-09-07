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مدارس تعمم .. ترسيب الطالب الذي يتجاوز هذه الايام من الغياب

أرشيفية
طلاب مدرسة - ارشيفية
السبت، 07-09-2024 08:43 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  عممت مدارس على اولياء امور الطلبة نسبة ايام الغياب المسموحة للطالب خلال العام الدراسي .

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ووفق التعميم انه حسب  أسس النجاح والرسوب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم  وأهم التعديلات عليها للعام الدراسي  2024/2025،أصبحت نسبة الرسوب الأكاديمي 15% من مجموع الصف "للتوضيح : إمكانية رسوب 15 طالب من كل 100 في نفس الصف أكاديماً". 

كما  أصبحت نسبة الغياب المسموح بها ١٠٪ بدل ٢٠٪ من مجموع أيام الدوام ؛ أي أن الطالب الذي يتجاوز 23 يوم غياب خلال العام الدراسي يعتبر راسب بسبب الغياب ، سواء كان الغياب بعذر أو بغير عذر .

واشار التعميم انه  تحتسب مادتي التربية الفنية والتربية الرياضية في المعدل العام للطالب .

 
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