مدارس تعمم .. ترسيب الطالب الذي يتجاوز هذه الايام من الغياب

كما أصبحت نسبة الغياب المسموح بها ١٠٪ بدل ٢٠٪ من مجموع أيام الدوام ؛ أي أن الطالب الذي يتجاوز 23 يوم غياب خلال العام الدراسي يعتبر راسب بسبب الغياب ، سواء كان الغياب بعذر أو بغير عذر .
واشار التعميم انه تحتسب مادتي التربية الفنية والتربية الرياضية في المعدل العام للطالب .
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